Ministra de Salud confirma ampliación de vacaciones escolares en todo el país

La ministra de Salud, Marcela Flores, anunció la ampliación por una semana del descanso pedagógico de invierno en todo el país, debido a las proyecciones de descenso de temperaturas y a la necesidad de reforzar la vacunación contra la influenza.

“Se ha hecho una ampliación de una semana porque las temperaturas, de acuerdo con proyecciones del Senamhi, van a descender aún más”, informó la autoridad.

Flores explicó que la medida también responde a que algunos departamentos aún no alcanzaron una cobertura adecuada de vacunación contra la influenza. Por ello, durante la próxima semana se intensificará la campaña de inmunización para proteger a los estudiantes antes de su retorno a las aulas.

“Vamos a tratar de que se pueda hacer la mayor cantidad de niños vacunados para que ingresen protegidos a la escuela”, señaló.

Antecedentes: las regiones ya habían definido ampliaciones

Antes del anuncio nacional, varias regiones ya habían determinado ampliar el descanso pedagógico debido a las bajas temperaturas y al incremento de enfermedades respiratorias.

Asimismo, Oruro y Potosí ya habían confirmado previamente la extensión del descanso pedagógico por una semana.

En Santa Cruz, la Dirección Departamental de Educación también había ampliado por una semana el descanso en sus 15 provincias, debido a los pronósticos de bajas temperaturas y la incidencia de infecciones respiratorias agudas.

En Cochabamba, se había dispuesto una ampliación diferenciada en el eje metropolitano y parte del Valle Alto, donde el retorno estaba previsto para el 27 de julio, mientras otras regiones debían volver a clases el 20 de julio.

La decisión nacional modifica el cronograma previsto inicialmente y permitirá que, durante estos días, las autoridades refuercen las medidas de prevención y la vacunación contra la influenza antes del retorno de los estudiantes a las unidades educativas.

Mira la programación en Red Uno Play