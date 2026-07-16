Alcalde de La Paz destaca unidad entre autoridades y anuncia reunión con el presidente Paz

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, participó este 16 de julio en los actos protocolares por los 217 años de la Gesta Libertaria de la ciudad, que comenzaron con la entrega de ofrendas florales en la Plaza Murillo y continuaron con actividades religiosas y cívicas.

La autoridad municipal también acompañó desde las primeras horas de la mañana la tradicional procesión de la Virgen del Carmen, patrona de las Fuerzas Armadas, junto a autoridades nacionales, departamentales, municipales y cientos de devotos.

“Desde las seis de la mañana estamos acá acompañando, haciendo hora para estar presentes en las ofrendas florales, el izado de la bandera, el Te Deum y otras actividades”, explicó Dockweiler.

Dockweiler destaca el diálogo entre autoridades

El alcalde resaltó la participación conjunta de autoridades en las actividades por el aniversario de La Paz y afirmó que existe voluntad de coordinación más allá de las diferencias políticas.

“Estamos celebrando a nuestra ciudad de La Paz, pero además reconociéndonos entre paceños y reafirmando nuestro compromiso de trabajar por esta hermosa ciudad”, señaló.

Dockweiler sostuvo que la presencia de autoridades en los actos demuestra que existe diálogo y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

“Mucha gente piensa que, si uno no participa en un evento, hay una separación y no hay diálogo. Eso no es correcto. Queremos decirle a la ciudad que sí estamos dialogando, conversando y buscando puntos de conexión para un trabajo conjunto”, afirmó.

Según la autoridad, se prevé que las autoridades municipales, departamentales y nacionales trabajen con mayor frecuencia en proyectos comunes.

“Nos van a ver más seguido porque hay planes y proyectos de manera conjunta”, añadió.

Los actos protocolares por los 217 años de la Gesta Libertaria de la ciudad de La Paz. Foto: Red Uno

Anuncia reunión con Rodrigo Paz para el martes

El alcalde de La Paz informó que el presidente Rodrigo Paz convocó a una reunión para el martes, en la que se abordarán distintos temas de interés para La Paz y el país.

“Nos ha convocado el presidente Rodrigo Paz a una reunión para tratar diversos temas, entre ellos los Juegos Bolivarianos que se van a realizar el 2029. Allí vamos a aprovechar para conversar otros temas fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad y departamento”, explicó.

El alcalde también señaló que los alcaldes de las capitales de departamento expresaron su interés en participar en estos espacios de coordinación.

Las actividades por el aniversario de La Paz incluyen la tradicional procesión de la Virgen del Carmen, ofrendas florales, el izado de la bandera y el Te Deum, en una jornada marcada por la participación de autoridades y ciudadanos.

Dockweiler envió además un mensaje de felicitación a todos los paceños y destacó la importancia de celebrar la historia, las tradiciones y el futuro de la ciudad.

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