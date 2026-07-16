Con un rotundo "sold out", arranca la primera jornada de EXMA Bolivia 2026 de la mano de la inteligencia artificial y el liderazgo

La primera jornada de Xtraordinary Humans | EXMA Bolivia 2026 cierra con un éxito rotundo y cifras récord. El evento, consolidado como la plataforma de marketing y negocios más importante del país, dio inicio a dos días intensos de inmersión en inteligencia artificial, estrategias comerciales, ventas y desarrollo humano.

Éxito de convocatoria: Lleno total y alcance digital

La respuesta del empresariado y los profesionales bolivianos superó todas las expectativas. El artífice detrás de la llegada de EXMA a Bolivia, José Luis Cabruja, realizó una evaluación sumamente positiva al concluir este primer día de actividades, confirmando que las entradas se agotaron con bastante anticipación.

"Espectacular todo, lleno total, sold out semana y media antes del evento. Tenemos gente conectada por streaming ahora también. El aforo de Los Tajibos es de 1.500 personas aproximadamente y tenemos como 450 personas conectadas por streaming, así que estamos contentos", destacó Cabruja.

Esta 11ª versión de EXMA Bolivia se enfoca en dotar a los asistentes de herramientas prácticas para el contexto actual. "Todos los temas que estamos trayendo son mucha innovación, mucho marketing, ventas. Contamos con speakers internacionales que han venido de México, Estados Unidos, Colombia y Argentina para deleitarnos con el conocimiento del marketing mundial", añadió el organizador, haciendo un énfasis especial en el rol de la tecnología: "La Inteligencia Artificial (IA) no reemplaza al humano ni a la creatividad, pero hay que agarrarla con fuerza. Aquí tenemos herramientas para poder agilizar todos los procesos".

Santos Lever: "Aprender a hablarnos de la boca para dentro"

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la llegada de Santos Lever, reconocido mentor de EXMA y experto en liderazgo que reside desde hace más de una década en Estados Unidos. En su primera visita a Bolivia, el conferencista no ocultó su asombro por el nivel de convocatoria y la energía del público cruceño.

"Nunca había venido a Bolivia. Estoy superfeliz, apenas llegué. Me encantó lo que he visto hasta ahora. Estamos emocionados. El lugar es una locura. Hay una expectativa increíble, una cantidad de empresarios y gente con un deseo gigante de salir adelante y de aprender sobre todas estas nuevas tendencias", expresó Lever.

La propuesta del experto internacional gira en torno a un pilar fundamental para la supervivencia corporativa en tiempos de crisis: la comunicación.

Comunicación interna y ventas: Su ponencia aborda la comunicación organizacional para lograr una correcta sinergia entre empleados y empresarios que permita escalar los negocios.

Crecer en la incertidumbre: Herramientas para vender más a pesar de las dificultades del entorno.

Liderazgo personal: "Toda la umbrella de mi presentación tiene que ver con la palabra comunicación. Hablamos de comunicación en redes sociales utilizando inteligencia artificial (...). Pero si bien es cierto que es importante aprender a hablar de la boca para fuera, mucho más importante primero es aprender a hablarnos de la boca para dentro", reflexionó.

Con las expectativas al máximo y un ecosistema de conexiones en plena ebullición, EXMA Bolivia 2026 continuará mañana viernes con más conferencias magistrales destinadas a redefinir el rumbo de los negocios en el país.

Mira la programación en Red Uno Play