¡Atención! El BCB fija el tipo de cambio oficial para este viernes 17 de julio

En la noche de este jueves, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la nueva cotización oficial del dólar estadounidense que regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este viernes 17 de julio. La entidad financiera matriz determinó fijar el valor de la divisa extranjera en Bs 10,75, consolidando una semana de constantes ajustes al alza en el marco del nuevo régimen flexible implementado en el país.

El comportamiento de la divisa a lo largo de esta tercera semana refleja la dinámica de fluctuación diaria de la nueva política cambiaria:

Lunes 13 de julio: La semana arrancó con el dólar oficial ubicado en Bs 10,40 .

Martes 14 de julio: La divisa registró su primer movimiento con un incremento de diez centavos, subiendo a Bs 10,50 .

Miércoles 15 de julio: El valor oficial escaló de forma más pronunciada, sumando veinte centavos para posicionarse en Bs 10,70 .

Jueves 16 de julio: El BCB determinó mantener la tasa en Bs 10,70 para el inicio de la jornada, marcando una breve pausa en las subidas.

Viernes 17 de julio: La tendencia alcista se reanuda para el cierre de la semana, fijándose la cotización en Bs 10,75.

Con esta última actualización, la moneda estadounidense habrá acumulado un incremento total de 35 centavos desde el lunes hasta el viernes, una variación que entrará en vigencia en todas las operaciones financieras del país desde el primer minuto de mañana.

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