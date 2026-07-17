¿Se mantiene el precio del pollo en Santa Cruz? Conozca los costos

El precio del pollo continúa estable en el mercado antiguo Abasto de Santa Cruz, pese a la advertencia del sector avícola sobre un posible incremento debido a los costos de producción.

Actualmente, el pollo mairaneño se comercializa a Bs 12,50 el kilo, mientras que el pollo industrial llega a Bs 13. En cuanto a las presas, la pierna tiene un costo de Bs 17 y la pechuga alcanza los Bs 20 el kilo.

Una comerciante explicó que la baja en el movimiento de compradores influyó en el comportamiento del precio. “Estaba de subida, pero como no había movimiento, las ventas se estancaron y de vuelta lo están bajando. El abastecimiento está normal”, señaló.

Mientras los comerciantes aseguran que existe provisión suficiente y que los precios no registran variaciones importantes actualmente, los avicultores anticipan que la situación podría cambiar en las próximas semanas y no descartan un aumento en el costo del pollo, debido a las dificultades que enfrenta el sector productivo.

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