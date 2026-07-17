Exma 2026 pone a la inteligencia artificial como eje de la transformación empresarial

La inteligencia artificial fue uno de los temas centrales de la primera jornada de Exma 2026, el encuentro de marketing que se desarrolla en Santa Cruz y reúne a líderes empresariales, especialistas y marcas para analizar las tendencias que están transformando el mundo de los negocios.

Durante su participación, el CEO de IA University, David Rodríguez, afirmó que la inteligencia artificial ya dejó de ser una herramienta del futuro y se convirtió en una realidad que las empresas deben incorporar cuanto antes.

"Lo más importante es educarse. Todas las personas tienen que aprender que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Es una especie nueva que va a interactuar con nosotros hasta el último de nuestros días", manifestó.

Además, aseguró que la IA permite optimizar procesos, reducir costos y acelerar el crecimiento de los negocios. "La IA nos va a ayudar a hacerlo de manera acelerada, esto nos va a permitir a ser más rentables, más productivos, gastar menos dinero y crecer más rápido", indicó.

El especialista también destacó que esta tecnología puede convertirse en una oportunidad para reducir las brechas económicas. "La IA trae consigo muchas oportunidades, pero esas oportunidades solamente se abren con la capacitación", remarcó.

El sector financiero también tuvo presencia en el evento. La gerente regional de Banco Sol, Salga Ibrahimpasic, resaltó la participación de la entidad en Exma 2026 y el intercambio de conocimientos que genera este encuentro. "Un año más apoyando el evento de Exma junto a Banco Sol. Son presentaciones fantásticas, con muchos aprendizajes y muy actualizadas sobre inteligencia artificial", expresó.

Por su parte, el gerente comercial de Alianza, Aníbal Casanovas, presentó una nueva alternativa digital para la contratación de seguros, que permite realizar todo el proceso mediante un código QR. "Cualquier persona puede suscribir la póliza, emitirla, pagarla y recibirla de manera digital. Cero papel, cero pago presencial, 100% digital", explicó.

En representación de Los Tajibos, la gerente de Marketing, Marcia Raldes, destacó la participación del hotel como sede del evento y las experiencias preparadas para los asistentes. "Estamos con una experiencia muy bonita donde invitamos a nuestra gente a afiliarse al programa de fidelización del hotel y participar por muchos premios", señaló.

Exma 2026 continuará con conferencias y actividades enfocadas en innovación, tecnología y estrategias de marketing, consolidándose como uno de los encuentros empresariales más importantes de la región.

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