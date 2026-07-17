Avicultores prevén que el precio del pollo suba por la menor oferta tras los bloqueos

El sector avícola continúa sintiendo el impacto de los bloqueos y de la falta de combustible. El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Enzo Landívar, informó que en las próximas semanas la oferta de pollo será menor debido a la caída en la reposición de pollitos durante el periodo de conflicto, por lo que prevé un incremento en el precio del producto.

Landívar recordó que ya transcurrió un mes desde el levantamiento de los bloqueos, pero aseguró que las consecuencias persisten debido al ciclo de producción del pollo.

"Sabíamos que las secuelas iban a durar por lo menos un mes y medio, porque ese es el periodo en el cual un pollo se tarda en criarse desde que se manda a la granja hasta que llega a su peso de faena y al mercado", explicó.

A esa situación, dijo, se suma la escasez de diésel, que continúa afectando el traslado de insumos hacia las granjas y el transporte del pollo hasta los mercados. "El informe es que Yacimientos tiene un déficit de abastecimiento del 30%. Eso quiere decir que hay un 30% de camiones o más parados haciendo cola, y esto es lo que perjudica en la cadena el movimiento de los productos", sostuvo.

El dirigente señaló que los productores siguen trabajando con pérdidas debido al bajo precio que reciben por el pollo vivo. Explicó que, aunque la semana pasada se acordó un precio mínimo de Bs 8 por kilo para reducir las pérdidas, nuevamente el valor comenzó a bajar.

Según Landívar, el comportamiento del mercado también cambió porque muchos productores decidieron mantener las aves por más tiempo en las granjas debido a los bajos precios.

Pese a que actualmente aún existe oferta suficiente, Landívar advirtió que el escenario cambiará en los próximos días porque hace seis semanas la reposición de pollitos fue mínima. "Estimamos que la siguiente semana la oferta sea mucho menor que de la actual y el precio tienda a subir", señaló.

El representante del sector indicó que un precio de Bs 19 por kilo en Santa Cruz permitiría cubrir los costos de producción.

Sobre la posibilidad de importar combustible, Landívar aclaró que la asociación no realizará esa gestión de manera institucional, aunque confirmó que varias empresas privadas ya lo están haciendo.

Añadió que las grandes empresas avícolas ya compran diésel a proveedores privados para garantizar el traslado de pollitos bebés y evitar interrupciones en la producción. Sin embargo, advirtió que ese sobrecosto no puede trasladarse al consumidor.

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