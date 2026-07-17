Diputado asegura que proyecto para personas en situación de calle prioriza la reinserción

El diputado Néstor Rodríguez defendió el proyecto de ley que plantea la creación de un Programa Nacional Integral de Reinserción Social para personas en situación de calle con problemas de drogodependencia.

La iniciativa, que ha generado un amplio debate por incluir la posibilidad de esterilización obligatoria de mujeres en determinados casos, podría ser modificada tras observaciones de instituciones y especialistas.

Rodríguez sostuvo que el proyecto no se centra únicamente en la esterilización, sino que contempla un proceso integral de atención que comienza con el registro de cada persona en situación de calle mediante una historia clínica, identificación, evaluación médica, tratamiento obligatorio contra las adicciones, prevención de enfermedades, reinserción educativa y laboral, además del acceso a centros especializados.

Según explicó, la medida sobre la capacidad reproductiva solo sería considerada después de agotar todas las etapas previstas en la norma. "Esto sería ya la última instancia cuando la evaluación médica dictamine y diga que la persona ya es un peligro para sí misma o para sus hijos", afirmó.

No obstante, reconoció que el término "esterilización" podría ser reemplazado durante el tratamiento legislativo. Tras reuniones con representantes de casas de acogida, fundaciones y la Defensoría del Pueblo, indicó que se analiza incorporar anticonceptivos de carácter temporal.

"Tal vez no sea la palabra correcta de esterilización, pero sí el uso de anticonceptivos permanentes para que ellos no estén dando a luz en la calle y así podamos llevar un control", manifestó.

El diputado argumentó que la propuesta busca evitar que niños nazcan en condiciones de extrema vulnerabilidad. "El Estado tiene que prevenir que niños no pueden venir a nacer a la calle. Ellos nacen al medio de la droga", sostuvo.

Respecto al financiamiento, explicó que el proyecto establece que los gobiernos municipales puedan destinar recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para ejecutar programas de prevención, atención y rehabilitación. Añadió que los alcaldes deberán asumir un rol activo en la atención de esta población.

Rodríguez también indicó que uno de los primeros pasos será elaborar un registro nacional de personas en situación de calle. Mientras tanto, dijo que el único dato disponible es una estimación de aproximadamente 18.000 personas en esta condición en el país, de las cuales alrededor del 35% serían mujeres.

Frente a las críticas que califican la propuesta como inconstitucional y contraria a los derechos humanos, el legislador rechazó esas observaciones y aseguró que el proyecto fue elaborado durante varios meses con asesoramiento jurídico y técnico.

Asimismo, aseguró que está dispuesto a introducir cambios siempre que permitan alcanzar el objetivo principal de la iniciativa.

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