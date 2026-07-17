Diputado asegura que proyecto para personas en situación de calle prioriza la reinserción

Tras reuniones con la Defensoría del Pueblo, fundaciones y casas de acogida, el diputado señaló que se analiza reemplazar el término "esterilización" por el uso de métodos anticonceptivos dentro del proyecto de ley.
17/07/2026 8:48
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El diputado Néstor Rodríguez defendió el proyecto de ley que plantea la creación de un Programa Nacional Integral de Reinserción Social para personas en situación de calle con problemas de drogodependencia.
La iniciativa, que ha generado un amplio debate por incluir la posibilidad de esterilización obligatoria de mujeres en determinados casos, podría ser modificada tras observaciones de instituciones y especialistas.
Según explicó, la medida sobre la capacidad reproductiva solo sería considerada después de agotar todas las etapas previstas en la norma. "Esto sería ya la última instancia cuando la evaluación médica dictamine y diga que la persona ya es un peligro para sí misma o para sus hijos", afirmó.
No obstante, reconoció que el término "esterilización" podría ser reemplazado durante el tratamiento legislativo. Tras reuniones con representantes de casas de acogida, fundaciones y la Defensoría del Pueblo, indicó que se analiza incorporar anticonceptivos de carácter temporal.
"Tal vez no sea la palabra correcta de esterilización, pero sí el uso de anticonceptivos permanentes para que ellos no estén dando a luz en la calle y así podamos llevar un control", manifestó.
El diputado argumentó que la propuesta busca evitar que niños nazcan en condiciones de extrema vulnerabilidad. "El Estado tiene que prevenir que niños no pueden venir a nacer a la calle. Ellos nacen al medio de la droga", sostuvo.
Respecto al financiamiento, explicó que el proyecto establece que los gobiernos municipales puedan destinar recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para ejecutar programas de prevención, atención y rehabilitación. Añadió que los alcaldes deberán asumir un rol activo en la atención de esta población.
Frente a las críticas que califican la propuesta como inconstitucional y contraria a los derechos humanos, el legislador rechazó esas observaciones y aseguró que el proyecto fue elaborado durante varios meses con asesoramiento jurídico y técnico.
Asimismo, aseguró que está dispuesto a introducir cambios siempre que permitan alcanzar el objetivo principal de la iniciativa.
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