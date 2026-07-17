Gobierno presentará a gobernadores una nueva propuesta de régimen autonómico el 5 de agosto

El Gobierno nacional anunció que el próximo 5 de agosto, en la ciudad de Sucre, presentará a los gobernadores de los nueve departamentos una nueva propuesta de régimen autonómico, bajo el argumento de que el modelo vigente ya no responde a las necesidades actuales de Bolivia.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien explicó que la propuesta será presentada a las autoridades departamentales para recoger sus sugerencias y avanzar hacia una nueva relación entre el Gobierno central y las regiones.

“Coincidimos plenamente en señalar que el régimen autonómico que nos han heredado no responde a las necesidades del país”, afirmó Gálvez, al señalar que el Ejecutivo busca impulsar una transformación estructural del Estado.

Gobierno analizará propuesta de redistribución 50/50

La propuesta gubernamental será debatida en un contexto marcado por la demanda de los gobernadores para avanzar hacia una nueva distribución de los recursos públicos.

Gálvez señaló que el esquema de redistribución 50/50, planteado por el presidente Rodrigo Paz Pereira durante la campaña electoral, podría convertirse en parte de una reforma estructural del Estado y no limitarse únicamente a una discusión sobre la distribución de recursos.

El Ejecutivo aseguró que está dispuesto a escuchar las propuestas de las regiones y reconoció las dificultades económicas que enfrentan actualmente las gobernaciones y los municipios.

Gobernadores acuerdan cinco resoluciones y preparan una propuesta conjunta

El anuncio del Gobierno se produce después de una reunión realizada en El Alto, en la que participaron los gobernadores de La Paz, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, además de un representante de Pando.

Durante el encuentro, las autoridades departamentales aprobaron cinco resoluciones y acordaron preparar una propuesta conjunta para presentarla al presidente Rodrigo Paz en la reunión prevista para el 5 de agosto en Sucre.

Entre los principales acuerdos se encuentra el impulso a una redistribución gradual de la coparticipación tributaria, con la incorporación progresiva de impuestos a partir de 2027.

También plantean transferir instituciones y crear una asociación de gobernaciones

Los gobernadores también acordaron solicitar la transferencia de instituciones y servicios que actualmente dependen del nivel central, entre ellos el Senarecom, el Senasag y algunos servicios de salud.

Asimismo, resolvieron trabajar en la conformación de una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales, con el objetivo de fortalecer la coordinación y la representación conjunta de las gobernaciones.

La reunión de agosto en Sucre será, de esta manera, el escenario para contrastar la propuesta del Gobierno con las demandas de las gobernaciones y abrir el debate sobre una posible reforma del régimen autonómico y de la distribución de recursos en Bolivia.

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