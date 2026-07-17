Temperaturas continúan en ascenso: revise el pronóstico para este viernes

El frío comienza a ceder en varias regiones del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 17 de julio una jornada con cielos despejados en gran parte de Bolivia y un ascenso gradual de las temperaturas, aunque las mañanas continuarán siendo frías en algunos departamentos del occidente.

Occidente

En el occidente del país predominarán los cielos despejados y no se prevén precipitaciones.

La Paz registrará temperaturas entre 6°C y 21°C, mientras que El Alto tendrá una mínima de -1°C y una máxima de 16°C.

En Oruro, el termómetro oscilará entre 0°C y 17°C, y en Potosí entre -2°C y 19°C, ambos con cielos despejados durante toda la jornada.

Valles

La región de los valles también tendrá condiciones estables y temperaturas templadas.

En Cochabamba, el Senamhi prevé una mínima de 9°C y una máxima de 32°C, sin probabilidad de lluvias.

Por su parte, Sucre alcanzará temperaturas entre 6°C y 27°C, mientras que Tarija registrará una de las máximas más elevadas del país, con valores entre 4°C y 35°C.

Oriente

En el oriente boliviano se esperan cielos nubosos, aunque las temperaturas continuarán en ascenso.

Santa Cruz tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 32°C. En Trinidad, los valores estarán entre 21°C y 33°C, mientras que Cobija registrará temperaturas entre 22°C y 32°C. En las tres capitales no se pronostican lluvias para la jornada.

De acuerdo con el Senamhi, las condiciones meteorológicas reflejan una recuperación gradual de las temperaturas en distintas regiones del país, dejando atrás las jornadas de intenso frío registradas durante las últimas semanas.

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