¿Cuánto vale hoy el dólar oficial? Conozca la cotización vigente del BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este viernes 17 de julio un Tipo de Cambio Oficial de Bs 10,75, sin variaciones respecto a la jornada anterior.

En contraste, el mercado paralelo registró una cotización distinta. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica en Bs 10,73 para la compra y Bs 10,68 para la venta. El día anterior, la misma plataforma reportó Bs 10,60 para la compra y Bs 10,65 para la venta.

Evolución del dólar oficial

Lunes 13 de julio: Bs 10,40.

Martes 14 de julio: Bs 10,50.

Miércoles 15 de julio: Bs 10,70.

Jueves 16 de julio: Bs 10,75.

Viernes 17 de julio: Bs 10,75.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por distintos actores económicos. Entretanto, el BCB continuará publicando diariamente el Tipo de Cambio Oficial conforme al régimen de tipo de cambio flexible.

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