Sector forestal afirma que exportaciones cayeron en 66% por falsas acusaciones vinculadas al narcotráfico

El sector forestal boliviano denuncia una grave situación que atraviesan luego de que sus exportaciones registraran una caída del 66%, lo que provocó una pérdida económica de 183 millones de bolivianos para el país. Esta situación se originó tras declaraciones emitidas en Chile hace más de 40 días y la posterior difusión de rumores, que ellos califican, “sin verificar” en diversos medios de comunicación.

Un impacto económico devastador

Walter Rioja, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia, advirtió que esta paralización ha colocado al sector en un escenario financiero peor que el vivido durante la pandemia de COVID-19.

El ejecutivo señaló que se han puesto en riesgo inmediato miles de empleos directos e indirectos de una actividad que sustenta a más de 200 mil personas, especialmente en comunidades indígenas que proveen el 80% de la madera.

Ante la alerta, la Fiscalía activó protocolos de control estatal y colocó un sello rojo aduanero a los cargamentos, forzando la retención de camiones en las fronteras. Sin embargo, las autoridades judiciales confirmaron recientemente que los análisis de laboratorio dieron negativo para sustancias controladas, descartando la presencia de drogas impregnadas en la materia prima.

Exigencia de resarcimiento y disculpas

Con los resultados científicos en mano, los productores forestales demandan la normalización inmediata de los despachos hacia los mercados internacionales.

Rioja enfatizó que el daño reputacional ya está hecho y que, además de un resarcimiento económico, es indispensable una disculpa pública para subsanar el desprestigio ocasionado al país.

Por su parte, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz detalló que las pruebas preliminares arrojaron un falso positivo, motivo por el cual solicitarán muestras de la madera incautada previamente en Chile el pasado 8 de junio. Para esclarecer totalmente el caso, las autoridades locales realizarán peritajes complementarios con laboratorios especializados y no descartan la participación de organismos internacionales como la DEA.

Actualmente se ejecuta la liberación paulatina de los camiones que permanecieron varados por más de un mes en los pasos fronterizos. El sector forestal boliviano apela a que la rigurosidad científica prevalezca sobre la especulación mediática para recuperar el prestigio comercial que han defendido durante los últimos 20 años.

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