¡Nominadas! La Sabrosa y Nicol Salce se enfrentarán en la gala de eliminación

La emoción, los nervios y la incertidumbre se apoderaron del escenario de La Gran Batalla Superstars durante la esperada revelación de los resultados de la Semana de los Clásicos en Inglés.

Los siete equipos estuvieron presentes para conocer las calificaciones finales otorgadas por el público y descubrir quiénes habían logrado mantenerse a salvo y quiénes tendrían que enfrentarse en la próxima gala de eliminación.

Los equipos que participaron durante la semana fueron:

Marianella Molina y la Academia Fusion Dance, junto al coach Ángel de la Barra. Carlos Marquina y la Academia Stetic Dance, dirigidos por el coach Hans Vargas. Daniel Pesce y la Academia Idols Dance, junto al coach Bruno Valencia. Nicol Salce y la Academia One Beat, dirigidas por el coach Daniel Ybañez. Cardamomi y la Academia Be Yourself, junto a la coach Liza Quispe. Oriana Arredondo y la Academia Elite Dance, dirigidas por el coach Jaime Urquidia. La Sabrosa y la Academia Un1ty, junto al coach Pablo Rivera.

Después de varias noches cargadas de música, caracterizaciones, coreografías y observaciones del jurado, finalmente se conocieron los promedios obtenidos por cada equipo.

TABLA DE POSICIONES

Marianella Molina y Fusion Dance: 9,0 Carlos Marquina y Stetic Dance: 8,8 Cardamomi y Be Yourself: 8,2 Daniel Pesce e Idols Dance: 8,1 Oriana Arredondo y Elite Dance: 7,9 Nicol Salce y One Beat: 6,1 La Sabrosa y Un1ty: 5,9

La calificación más alta de la semana fue para Marianella Molina y la Academia Fusion Dance, quienes alcanzaron un impresionante promedio de 9,0 puntos con su interpretación de Girls Just Want to Have Fun, de Cyndi Lauper.

Muy cerca se ubicaron Carlos Marquina y la Academia Stetic Dance, quienes consiguieron 8,8 puntos y confirmaron el fuerte respaldo de los televidentes.

En el otro extremo de la tabla, La Sabrosa y la Academia Un1ty obtuvieron la calificación más baja, con 5,9 puntos. Un poco más arriba quedaron Nicol Salce y la Academia One Beat, con un promedio de 6,1.

De esta manera, La Sabrosa y Nicol Salce fueron oficialmente nominadas a la gala de eliminación del lunes, donde tendrán que regresar al escenario y presentar nuevas propuestas para defender su permanencia en la competencia.

La decisión volverá a estar marcada por el talento, el desempeño sobre el escenario y el respaldo del público. Solo una de ellas podrá superar esta difícil instancia y continuar luchando por convertirse en la gran ganadora de La Gran Batalla Superstars.

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