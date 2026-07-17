¡Noche de clásicos y talento! La Sabrosa, Oriana Arredondo y Carda llegan a Superstars

¡La música, el baile y la emoción vuelven a apoderarse del escenario! Esta noche, La Gran Batalla Superstars presentará una nueva gala dedicada a los clásicos en inglés, con tres equipos dispuestos a dejarlo todo para conquistar al público.

La Sabrosa, Oriana Arredondo y Carda llegan preparados para ofrecer presentaciones cargadas de energía, creatividad y mucho talento. Cada actuación será una nueva oportunidad para sorprender, demostrar su evolución y dejar claro por qué merecen continuar en la competencia.

Los participantes deberán transformarse en reconocidas estrellas de la música internacional, interpretar canciones que marcaron generaciones y cuidar hasta el más mínimo detalle: el baile, la caracterización, la puesta en escena y el lip sync.

Pero el destino de los equipos no estará únicamente en manos del jurado. El público será el encargado de evaluar cada presentación y otorgar una puntuación.

Para participar, solo debes ingresar a voto.reduno.com.bo, elegir al equipo y marcar la cantidad de estrellas que consideres que merece por su actuación.

Cada calificación será decisiva, ya que varios participantes han conseguido notas elevadas durante la semana. Los equipos que terminen con los puntajes más bajos serán enviados a la temida gala de eliminación.

Esta noche, cada paso, cada interpretación y cada voto puede cambiar el rumbo de la competencia.

No te pierdas una nueva gala de La Gran Batalla Superstars, llena de clásicos en inglés, talento y emociones, por la señal de Red Uno a partir de las 20:30.

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