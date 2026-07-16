Economista advierte que el dólar seguirá subiendo si no aumentan las divisas en Bolivia

El economista Fernando Romero advirtió que el incremento gradual del dólar oficial refleja un problema de fondo en la economía boliviana y aseguró que la tendencia seguirá siendo creciente mientras no exista una mayor disponibilidad de divisas en el sistema financiero.

Romero explicó que la subida del tipo de cambio responde a un mercado donde la demanda supera ampliamente a la oferta de dólares, situación que obliga a familias y empresas a recurrir al mercado paralelo ante la imposibilidad de adquirir la moneda estadounidense en los bancos.

"Mientras exista una demanda insatisfecha y una oferta limitada de dólares, las personas, las familias y también las empresas van a recurrir nuevamente al mercado paralelo", señaló.

El economista recordó que el nuevo esquema cambiario flexible implicó una devaluación de la moneda nacional en un corto período y sostuvo que la población esperaba que el mercado oficial garantizara el acceso a dólares, algo que hasta el momento no ocurre.

"Se esperaba que en un mercado oficial cualquiera pueda ir a comprar la cantidad de dólares que desee. Si eso no ocurre, la especulación y la incertidumbre fortalecen nuevamente al mercado paralelo", indicó.

Romero consideró que el Banco Central y el Gobierno deben respaldar el nuevo régimen cambiario con una inyección de divisas, ya que de lo contrario el precio continuará aumentando. "El Gobierno debe pensar en alguna medida o política que respalde este tipo de cambio flexible, porque si no, se va a seguir disparando", afirmó.

Asimismo, explicó que el problema no se resolverá únicamente con el cambio de régimen cambiario, sino con políticas económicas que permitan incrementar el ingreso de dólares al país mediante mayores exportaciones, atracción de inversión extranjera y ajustes fiscales.

"No estamos tomando medidas estructurales que atraigan dólares y permitan que Bolivia genere más divisas. No podemos prestarnos dólares de por vida; también tenemos que generar dólares", sostuvo.

Respecto a una posible asistencia financiera internacional, Romero señaló que una inyección de recursos podría reducir la incertidumbre y moderar el comportamiento del mercado cambiario.

"Si aparecen los dólares y la gente puede comprarlos en el sistema financiero, el mercado se va a estabilizar. Mientras no haya dólares, el dólar va a seguir subiendo", concluyó.

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