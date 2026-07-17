“El micrófono generó dudas”: las observaciones a Oriana Arredondo

Después del emotivo homenaje preparado por el aniversario de La Paz, el talento volvió a apoderarse del escenario de La Gran Batalla Superstars.

El primer equipo en presentarse durante la gala de este jueves fue el de Oriana Arredondo y la Academia Elite Dance, quienes llenaron de alegría, color y movimiento el escenario con Walking on Sunshine, el inolvidable éxito de Katrina and the Waves.

La presentación fue animada, arriesgada y estuvo acompañada de trucos, pasos dinámicos y una puesta en escena que transmitió la energía característica de la canción. Sin embargo, los jueces no dejaron pasar algunos errores relacionados con el lip sync y la coordinación de los bailarines.

Tito Larenti fue contundente al señalar que el uso del micrófono generó dudas sobre la sincronización de labios de Oriana.

“El video de referencia no tiene micrófono. Vi que intentaron fusionar elementos, pero sentí que el ‘lip sync’ no estuvo correcto durante toda la canción”, expresó.

El juez consideró que el micrófono pudo haber cubierto parte del movimiento de los labios y afirmó que hubo errores importantes que debieron corregirse durante el ensayo general.

A pesar de sus observaciones, Larenti reconoció que Elite Dance no se limitó a recrear un concierto, sino que presentó un espectáculo completo.

Gabriela Zegarra coincidió en que los nervios y la ansiedad afectaron algunos momentos del número, aunque destacó la energía del montaje y la similitud de Oriana con el personaje.

“Me gustó la energía. En cuanto al personaje, estabas muy parecida. El micrófono nos hizo pensar que faltaba parte de la letra, pero durante el coro se notó que lo estabas interpretando y disfrutando”, señaló.

La jurado recomendó al equipo continuar trabajando en la precisión y controlar la ansiedad, ya que esta puede transmitirse entre todos los integrantes durante la presentación.

Por su parte, Elka Meyer valoró el cuidado de la estética, los pasos elegidos y los elementos de riesgo incorporados en la coreografía.

“Me gustaron los pasos y el montaje. Hubo trucos arriesgados y eso estuvo muy bueno”, destacó.

No obstante, observó que las parejas perdieron coordinación en algunos momentos y recomendó practicar con mayor dedicación para conseguir una ejecución más limpia y prolija.

“El trabajo se valora, pero los errores en pareja deben practicarse. Oriana, sé que lo vas a lograr, así que sigan adelante”, agregó.

Quimey del Río resaltó el crecimiento de Oriana y aseguró que la sintió mucho más libre y segura sobre el escenario.

“Hay varias cosas buenas. Te sentí mucho más suelta y la energía se veía bien. Solo debes prestar mayor atención a la gesticulación y continuar trabajando”, manifestó.

Tras escuchar las devoluciones, Oriana explicó que la construcción de los personajes representa un desafío constante y que dedica varias horas a estudiar los videos de referencia.

“Muchas veces nos cuesta interpretar. Busco referencias y quizá no siempre es suficiente. Hoy estuve viendo videos y traté de copiar lo más que pude. Nos esforzamos mucho y vamos a seguir adelante”, expresó.

La participante también agradeció al público por el respaldo recibido y aseguró que continuará trabajando para mejorar en las siguientes galas.

Posteriormente, se cerró la votación y se dio a conocer la calificación otorgada por los televidentes. Oriana Arredondo y la Academia Elite Dance obtuvieron un promedio de 7,9 puntos, una nota que reconoció la energía y el esfuerzo demostrado por el equipo.

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