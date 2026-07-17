Carda se transformó en Bob Seger y dejó al jurado sorprendido

La noche de competencia continuó con una presentación cargada de actitud, energía y puro rock. El segundo equipo en subir al escenario de La Gran Batalla Superstars fue el de Carda y la Academia Be Yourself, quienes interpretaron Old Time Rock and Roll, el clásico de Bob Seger.

Desde los primeros segundos, Carda se adueñó del escenario con una actuación segura, acompañada de movimientos marcados, una postura acorde con el personaje y una destacada sincronización de labios.

La academia complementó la propuesta con una coreografía dinámica y llena de energía, logrando una presentación que recibió numerosos elogios por parte del jurado, aunque también algunas recomendaciones para seguir elevando el nivel.

Tito Larenti reconoció la dificultad del personaje y destacó la manera en la que Carda consiguió resolver el desafío.

“Te tocó un artista que transmite música en todo momento y lo sorteaste muy bien. Me sorprendió el ‘lip sync’, la postura y la manera en la que trabajaste cada movimiento. Me gustó mucho”, expresó.

El juez también valoró el desempeño de Be Yourself, aunque consideró que la propuesta coreográfica pudo aprovechar mejor la cantidad de bailarines presentes en escena.

“El equipo lo hizo muy bien y la propuesta me pareció interesante, pero sentí que fue poco para una academia tan numerosa”, añadió.

Por su parte, Gabriela Zegarra se mostró sorprendida por el avance de Carda y destacó la precisión de la interpretación.

“Me sorprendiste, Carda. Fue una buena propuesta, la letra estuvo muy bien y, en general, el equipo me encantó”, manifestó.

Elka Meyer también celebró el crecimiento del participante y aseguró que su evolución se está produciendo de manera rápida y positiva.

“Me parece que estás creciendo muy bien y muy rápido. Felicitaciones”, señaló.

Finalmente, Quimey del Río calificó la presentación como una de las mejores actuaciones de Carda dentro de la competencia.

“Este ha sido el mejor trabajo que he visto de ti. Estaba el personaje, estaban las expresiones y también los movimientos. Fue una de tus mejores presentaciones”, afirmó.

Después de recibir las devoluciones, Carda pidió el apoyo de los televidentes y aprovechó el momento para enviar un mensaje especial por el aniversario de La Paz.

“Apóyennos. También quiero felicitar a mi departamento: ¡feliz día, La Paz, y que viva La Paz!”, expresó emocionado.

Posteriormente, se dio a conocer la puntuación otorgada por el público. Carda y la Academia Be Yourself obtuvieron un promedio de 8,2 puntos, una calificación que reconoció el crecimiento, la actitud y el trabajo demostrado sobre el escenario.

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