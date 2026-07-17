Reclutados en Rusia: Arrestados son bolivianos y tienen parentesco con el principal sindicado

El Ministerio Público de Bolivia investiga el caso de los ciudadanos bolivianos en Rusia y aguarda el avance de las investigaciones para definir si la condición legal de los arrestados cambia a la de aprehendidos. Con el fin de esclarecer el escenario, la Fiscalía ya envió requerimientos formales al Ministerio de Relaciones Internacionales para obtener información precisa sobre la situación y el paradero de las presuntas víctimas.

La doctora Alejandra Zally Rocha Villarroel, fiscal Superior en razón de Género de la Fiscalía General del Estado, confirmó que actualmente se tienen tres causas aperturadas en el departamento de Santa Cruz.

"La primera fue registrada el 20 de mayo, donde se identificó una víctima y se emitieron requerimientos a telefónicas, agencias de viaje y la ASFI", detalló la autoridad sobre el inicio de las indagaciones.

Una red de captación en expansión

La segunda causa se abrió el 14 de julio tras reportes de prensa y redes sociales, sumando seis víctimas identificadas, mientras que la tercera se inició recientemente en la comunidad de Rincón de Palometas, sumando otras nueve víctimas. Según la fiscal Rocha Villarroel, "en la tercera investigación ya se ha identificado a una persona como presunto autor" y se arrestó a familiares de este sospechoso que podrían tener participación en el ilícito.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público realizaron allanamientos en Santa Cruz donde se confiscaron pasaportes que serán analizados.

"Las tres personas arrestadas son bolivianos y tienen un grado de parentesco con el sindicado principal", precisó la fiscal superior respecto a la situación de los implicados.

Activación de mecanismos de cooperación internacional

En este contexto, Rocha indició que el proceso penal avanza bajo la tipificación provisional de trata de personas, debido a las evidencias recopiladas que demuestran que las víctimas fueron engañadas con ofertas económicas falsas aprovechando su vulnerabilidad. Ante la complejidad de la ruta, la Fiscalía activó de inmediato sus canales de cooperación internacional para consultar con la embajada rusa y otras naciones de la región.

Rocha Villarroel instó a otros afectados a presentarse en las fiscalías departamentales bajo plenas garantías de reserva y resguardo.

"Familiares o víctimas de manera directa pueden apersonarse tanto a la Policía o plataformas con la certeza de que se les brindará la protección necesaria", concluyó la representante del Ministerio Público.

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