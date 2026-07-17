¡Es oficial! Estas son las fechas para el retorno a clases por departamento

Conozca las fechas confirmadas para el reinicio de las labores educativas en los nueve departamentos del territorio nacional.
16/07/2026 20:50
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El Ministerio de Educación de Bolivia informó que, en el marco de la Resolución Ministerial 001, las Direcciones Distritales y Departamentales definieron el reinicio de las labores escolares en el país. De acuerdo a la información oficial publicada mediante sus redes sociales, la entidad gubernamental indicó que esta determinación se tomó de manera coordinada utilizando como base los reportes oficiales de salud para garantizar un proceso seguro.
Fechas y departamentos para el reinicio de clases
Las autoridades educativas del país estructuraron el retorno a las aulas de la siguiente manera:
Decisiones basadas en la salud estudiantil
La mayoría de los distritos escolares justificaron sus fechas de retorno mediante evaluaciones técnicas del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Usualmente, estas medidas buscan evitar que las bajas temperaturas y las enfermedades estacionales afecten el rendimiento y el bienestar de los estudiantes.
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