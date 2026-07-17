¡Es oficial! Estas son las fechas para el retorno a clases por departamento

El Ministerio de Educación de Bolivia informó que, en el marco de la Resolución Ministerial 001, las Direcciones Distritales y Departamentales definieron el reinicio de las labores escolares en el país. De acuerdo a la información oficial publicada mediante sus redes sociales, la entidad gubernamental indicó que esta determinación se tomó de manera coordinada utilizando como base los reportes oficiales de salud para garantizar un proceso seguro.

Fechas y departamentos para el reinicio de clases

Las autoridades educativas del país estructuraron el retorno a las aulas de la siguiente manera:

Beni: Retornó a clases el 7 de julio de 2026, tras analizar el reporte del Sedes y de Epidemiología.

Retornó a clases el 7 de julio de 2026, tras analizar el reporte del Sedes y de Epidemiología. Tarija: Su retorno está fijado para el 20 de julio de 2026, por decisión tomada con base en informes epidemiológicos.

Su retorno está fijado para el 20 de julio de 2026, por decisión tomada con base en informes epidemiológicos. Pando: Reiniciará las labores escolares el 20 de julio de 2026, fundamentado en los reportes de salud locales.

Reiniciará las labores escolares el 20 de julio de 2026, fundamentado en los reportes de salud locales. Cochabamba: Cuenta con un calendario diferenciado que establece retornos el 20 de julio de 2026 y el 27 de julio de 2026.

Cuenta con un calendario diferenciado que establece retornos el 20 de julio de 2026 y el 27 de julio de 2026. Oruro: Volverá a las aulas el 27 de julio de 2026, tras evaluar las recomendaciones del Sedes de su región.

Volverá a las aulas el 27 de julio de 2026, tras evaluar las recomendaciones del Sedes de su región. Potosí: Retomará las actividades escolares el 27 de julio de 2026, apoyado en criterios estrictamente sanitarios.

Retomará las actividades escolares el 27 de julio de 2026, apoyado en criterios estrictamente sanitarios. Santa Cruz: Definieron el reinicio de las clases para el 27 de julio de 2026, según el reporte de Epidemiología.

Definieron el reinicio de las clases para el 27 de julio de 2026, según el reporte de Epidemiología. Chuquisaca: Fijó su retorno para el 27 de julio de 2026, debido a un incremento de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en un 50% en 27 de sus 29 municipios.

Fijó su retorno para el 27 de julio de 2026, debido a un incremento de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en un 50% en 27 de sus 29 municipios. La Paz: Confirmará el reinicio de clases de manera oficial el viernes 17 de julio de 2026.

Decisiones basadas en la salud estudiantil

La mayoría de los distritos escolares justificaron sus fechas de retorno mediante evaluaciones técnicas del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Usualmente, estas medidas buscan evitar que las bajas temperaturas y las enfermedades estacionales afecten el rendimiento y el bienestar de los estudiantes.

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