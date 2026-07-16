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¡Atención maestros! Conozca la lista de los recintos autorizados para el examen de Ascenso de Categoría 2026

La esperada evaluación docente se llevará a cabo de manera simultánea este sábado en coliseos y unidades educativas de los nueve departamentos.

Ximena Rodriguez

16/07/2026 18:07

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FOTO: Ministerio de Educación.
Bolivia

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El Ministerio de Educación de Bolivia ha presentado de manera oficial el listado de recintos en los que se realizará el Examen de Ascenso de Categoría 2026. Esta importante evaluación pedagógica y profesional se desarrollará este sábado 18 de julio de forma simultánea en todo el territorio nacional.

Lista oficial de recintos por departamento

La Paz

  • Coliseo "Héroes de Octubre" – El Alto
  • Coliseo Instituto Americano
  • Coliseo Palacio del Deporte – Obrajes
  • Coliseo Cerrado "Julio Borelli Viterito"
  • Coliseo Municipal de Apolo
  • Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) "Simón Bolívar" – Alto Obrajes
  • Unidad Educativa "Don Bosco" – El Prado
  • Unidad Educativa "John Fitzgerald Kennedy"
  • Unidad Educativa "Simón Bolívar"

Santa Cruz

  • Unidad Educativa "Santa Cruz"
  • Módulo Educativo "Aponte Tineo (U.E.) Kurt Richter"
  • Módulo Educativo "Neptali Sandoval"
  • Módulo Educativo "24 de Septiembre"
  • Módulo Educativo "Cástulo Chávez"
  • Módulo Educativo "Ernesto Che Guevara"
  • Módulo Educativo "Gastón Guillaux"
  • Módulo Educativo "Humberto Velasquéz Machicado"
  • Módulo Educativo "José Miguel De Velasco"
  • Módulo Educativo "Josefina Goitya"
  • Módulo Educativo "Mariscal Andrés De Santa Cruz"
  • Módulo Educativo "Ramón Darío Gutierrez"
  • Módulo Educativo "Virgen de Fátima"
  • Unidad Educativa "Camiri"
  • Unidad Educativa "Cesar Banzer Aliaga"
  • Unidad Educativa "Cnel. Ciro Mealla"
  • Unidad Educativa "Daniel Rivero Ochoa"
  • Unidad Educativa "Don Bosco Miguel Areiger"
  • Unidad Educativa "Enrique De Osso"
  • Unidad Educativa "Felipe Leonor Rivera"
  • Unidad Educativa "Isabel Villegas Mariscal"
  • Unidad Educativa "Marista Sagrados Corazones"
  • Unidad Educativa "Nacional Florida"
  • Unidad Educativa "Santa Clara A"
  • Unidad Educativa "Virgen de Cotoca C"

Cochabamba

  • Cancha Unidad Educativa Alemán Santa María
  • Coliseo "Polideportivo Olímpico de Quillacollo"
  • Coliseo Unidad Educativa "Alemán Santa María"
  • Unidad Educativa "Instituto Americano"
  • Unidad Educativa "Santo Domingo Savio" SADOSA
  • Unidad Educativa "Simón Rodríguez"


 

    Chuquisaca

    • Campo Deportivo Ferial Vitivinícola
    • Coliseo Monteagudo
    • Coliseo Polideportivo "Alto Garcilazo"

    Tarija

    • Unidad Educativa "General Manuel Belgrano"
    • Unidad Educativa "Ismael Montes" DIURNO
    • Unidad Educativa "Octavio Campero Echazú"

    Oruro

    • Coliseo Palacio de los Deportes "Eduardo Leclere Polo"

    Potosí

    • Coliseo "Ciudad de Potosí"
    • Coliseo "Max Fernández Rojas" (Uncía)
    • Coliseo Cerrado "Moisés Terrazas"
    • Coliseo Municipal "Uyuni"
    • Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz B"
    • Unidad Educativa "Uncía"

    Pando

    • Coliseo Cerrado "Alfredo Huary Gonzales"

    Beni

    • Coliseo (Cancha vieja)
    • Coliseo Municipal
    • Parroquia Iglesia de San Ramón
    • Unidad Educativa 18 de Noviembre Fe y Alegría
    • Unidad Educativa Gerardo Reyes
    • Unidad Educativa Monseñor Daniel Rivero
    • Unidad Educativa Nacional de Guayaramerin
    • Unidad Educativa Juan Bautista Coimbra

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