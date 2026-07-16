¡Atención maestros! Conozca la lista de los recintos autorizados para el examen de Ascenso de Categoría 2026

El Ministerio de Educación de Bolivia ha presentado de manera oficial el listado de recintos en los que se realizará el Examen de Ascenso de Categoría 2026. Esta importante evaluación pedagógica y profesional se desarrollará este sábado 18 de julio de forma simultánea en todo el territorio nacional.
Lista oficial de recintos por departamento
La Paz
- Coliseo "Héroes de Octubre" – El Alto
- Coliseo Instituto Americano
- Coliseo Palacio del Deporte – Obrajes
- Coliseo Cerrado "Julio Borelli Viterito"
- Coliseo Municipal de Apolo
- Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) "Simón Bolívar" – Alto Obrajes
- Unidad Educativa "Don Bosco" – El Prado
- Unidad Educativa "John Fitzgerald Kennedy"
- Unidad Educativa "Simón Bolívar"
Santa Cruz
- Unidad Educativa "Santa Cruz"
- Módulo Educativo "Aponte Tineo (U.E.) Kurt Richter"
- Módulo Educativo "Neptali Sandoval"
- Módulo Educativo "24 de Septiembre"
- Módulo Educativo "Cástulo Chávez"
- Módulo Educativo "Ernesto Che Guevara"
- Módulo Educativo "Gastón Guillaux"
- Módulo Educativo "Humberto Velasquéz Machicado"
- Módulo Educativo "José Miguel De Velasco"
- Módulo Educativo "Josefina Goitya"
- Módulo Educativo "Mariscal Andrés De Santa Cruz"
- Módulo Educativo "Ramón Darío Gutierrez"
- Módulo Educativo "Virgen de Fátima"
- Unidad Educativa "Camiri"
- Unidad Educativa "Cesar Banzer Aliaga"
- Unidad Educativa "Cnel. Ciro Mealla"
- Unidad Educativa "Daniel Rivero Ochoa"
- Unidad Educativa "Don Bosco Miguel Areiger"
- Unidad Educativa "Enrique De Osso"
- Unidad Educativa "Felipe Leonor Rivera"
- Unidad Educativa "Isabel Villegas Mariscal"
- Unidad Educativa "Marista Sagrados Corazones"
- Unidad Educativa "Nacional Florida"
- Unidad Educativa "Santa Clara A"
- Unidad Educativa "Virgen de Cotoca C"
Cochabamba
- Cancha Unidad Educativa Alemán Santa María
- Coliseo "Polideportivo Olímpico de Quillacollo"
- Coliseo Unidad Educativa "Alemán Santa María"
- Unidad Educativa "Instituto Americano"
- Unidad Educativa "Santo Domingo Savio" SADOSA
- Unidad Educativa "Simón Rodríguez"
Chuquisaca
- Campo Deportivo Ferial Vitivinícola
- Coliseo Monteagudo
- Coliseo Polideportivo "Alto Garcilazo"
Tarija
- Unidad Educativa "General Manuel Belgrano"
- Unidad Educativa "Ismael Montes" DIURNO
- Unidad Educativa "Octavio Campero Echazú"
Oruro
- Coliseo Palacio de los Deportes "Eduardo Leclere Polo"
Potosí
- Coliseo "Ciudad de Potosí"
- Coliseo "Max Fernández Rojas" (Uncía)
- Coliseo Cerrado "Moisés Terrazas"
- Coliseo Municipal "Uyuni"
- Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz B"
- Unidad Educativa "Uncía"
Pando
- Coliseo Cerrado "Alfredo Huary Gonzales"
Beni
- Coliseo (Cancha vieja)
- Coliseo Municipal
- Parroquia Iglesia de San Ramón
- Unidad Educativa 18 de Noviembre Fe y Alegría
- Unidad Educativa Gerardo Reyes
- Unidad Educativa Monseñor Daniel Rivero
- Unidad Educativa Nacional de Guayaramerin
- Unidad Educativa Juan Bautista Coimbra
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