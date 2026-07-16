¡Atención maestros! Conozca la lista de los recintos autorizados para el examen de Ascenso de Categoría 2026

El Ministerio de Educación de Bolivia ha presentado de manera oficial el listado de recintos en los que se realizará el Examen de Ascenso de Categoría 2026. Esta importante evaluación pedagógica y profesional se desarrollará este sábado 18 de julio de forma simultánea en todo el territorio nacional.

Lista oficial de recintos por departamento

La Paz

Coliseo "Héroes de Octubre" – El Alto

Coliseo Instituto Americano

Coliseo Palacio del Deporte – Obrajes

Coliseo Cerrado "Julio Borelli Viterito"

Coliseo Municipal de Apolo

Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) "Simón Bolívar" – Alto Obrajes

Unidad Educativa "Don Bosco" – El Prado

Unidad Educativa "John Fitzgerald Kennedy"

Unidad Educativa "Simón Bolívar"

Santa Cruz

Unidad Educativa "Santa Cruz"

Módulo Educativo "Aponte Tineo (U.E.) Kurt Richter"

Módulo Educativo "Neptali Sandoval"

Módulo Educativo "24 de Septiembre"

Módulo Educativo "Cástulo Chávez"

Módulo Educativo "Ernesto Che Guevara"

Módulo Educativo "Gastón Guillaux"

Módulo Educativo "Humberto Velasquéz Machicado"

Módulo Educativo "José Miguel De Velasco"

Módulo Educativo "Josefina Goitya"

Módulo Educativo "Mariscal Andrés De Santa Cruz"

Módulo Educativo "Ramón Darío Gutierrez"

Módulo Educativo "Virgen de Fátima"

Unidad Educativa "Camiri"

Unidad Educativa "Cesar Banzer Aliaga"

Unidad Educativa "Cnel. Ciro Mealla"

Unidad Educativa "Daniel Rivero Ochoa"

Unidad Educativa "Don Bosco Miguel Areiger"

Unidad Educativa "Enrique De Osso"

Unidad Educativa "Felipe Leonor Rivera"

Unidad Educativa "Isabel Villegas Mariscal"

Unidad Educativa "Marista Sagrados Corazones"

Unidad Educativa "Nacional Florida"

Unidad Educativa "Santa Clara A"

Unidad Educativa "Virgen de Cotoca C"

Cochabamba

Cancha Unidad Educativa Alemán Santa María

Coliseo "Polideportivo Olímpico de Quillacollo"

Coliseo Unidad Educativa "Alemán Santa María"

Unidad Educativa "Instituto Americano"

Unidad Educativa "Santo Domingo Savio" SADOSA

Unidad Educativa "Simón Rodríguez"





Chuquisaca

Campo Deportivo Ferial Vitivinícola

Coliseo Monteagudo

Coliseo Polideportivo "Alto Garcilazo"

Tarija

Unidad Educativa "General Manuel Belgrano"

Unidad Educativa "Ismael Montes" DIURNO

Unidad Educativa "Octavio Campero Echazú"

Oruro

Coliseo Palacio de los Deportes "Eduardo Leclere Polo"

Potosí

Coliseo "Ciudad de Potosí"

Coliseo "Max Fernández Rojas" (Uncía)

Coliseo Cerrado "Moisés Terrazas"

Coliseo Municipal "Uyuni"

Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz B"

Unidad Educativa "Uncía"

Pando

Coliseo Cerrado "Alfredo Huary Gonzales"

Beni

Coliseo (Cancha vieja)

Coliseo Municipal

Parroquia Iglesia de San Ramón

Unidad Educativa 18 de Noviembre Fe y Alegría

Unidad Educativa Gerardo Reyes

Unidad Educativa Monseñor Daniel Rivero

Unidad Educativa Nacional de Guayaramerin

Unidad Educativa Juan Bautista Coimbra

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