Aprehenden a dos personas por intento de robo de 630 quintales de azúcar en Cochabamba

La Policía reportó que se frustró el intento de robo de un cargamento de 630 quintales de azúcar que era trasladado desde Santa Cruz hacia La Paz. El hecho ocurrió en el municipio de Sacaba, Cochabamba, donde dos personas fueron aprehendidas y el caso fue remitido al Ministerio Público.

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, informó que uno de los sospechosos habría abordado al conductor durante el trayecto y se hizo pasar por el propietario de la mercadería.

Señaló que mediante engaños logró convencer al transportista de que la carga no debía llegar a su destino y que debía ser descargada en Sacaba.

“Desde Santa Cruz hasta La Paz tenía que llegar la carga de azúcar. En el trayecto aborda un sujeto que se hace pasar por el dueño de la mercadería y, con engaños, convence al conductor de que no va a llegar al destino y genera la confianza para que descargue la carga en Sacaba”, explicó Peralta.

El conductor alertó a las autoridades

El conductor sospechó de la situación y se comunicó con las instancias correspondientes para evitar que el cargamento fuera descargado en un lugar no autorizado.

La coordinación entre las empresas afectadas y el Sindicato de Transporte Pesado Nacional Santa Cruz permitió activar el operativo y evitar que el robo se concretara.

De acuerdo con la Felcc, los implicados habrían ofrecido 17.000 bolivianos al conductor e intentaron apropiarse del camión y de la carga de azúcar.

Dos personas fueron aprehendidas por el delito de robo en grado de tentativa y quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.



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