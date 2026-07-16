“Que responda por lo que hizo”: Familiares identifican a presunto reclutador de bolivianos enviados a Rusia

Las imágenes muestran al hombre presuntamente saliendo desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz junto a un grupo de bolivianos con destino a Brasil, desde donde posteriormente habrían continuado su traslado hacia Rusia.
16/07/2026 15:06
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Familiares de ciudadanos bolivianos que presuntamente fueron reclutados para participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania identificaron a un hombre al que señalan como uno de los responsables de captar compatriotas mediante el ofrecimiento de elevadas sumas de dinero.
Las imágenes muestran al hombre presuntamente saliendo desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz junto a un grupo de bolivianos con destino a Brasil, desde donde posteriormente habrían continuado su traslado hacia Rusia.
“Desconocemos el parentesco de esas personas, pero ya en redes sociales circula el nombre del señor Amador M.A.”, manifestó una familiar de uno de los bolivianos que se encuentra en territorio ruso.
Los familiares también solicitaron que las autoridades investiguen el caso y determinen el paradero del presunto reclutador.
De acuerdo con las declaraciones de los familiares, el hombre habría convencido a varios bolivianos de viajar al extranjero ofreciéndoles altas remuneraciones económicas a cambio de incorporarse al conflicto bélico.
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