La Policía Boliviana identificó de manera preliminar a dos ciudadanos de nacionalidad brasileña como los presuntos autores materiales del doble asesinato registrado en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde dos hombres, de 36 y 26 años, fueron hallados sin vida en un galpón.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que las investigaciones avanzan con operativos de inteligencia y allanamientos ejecutados en distintos puntos del municipio, con el objetivo de capturar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen.

“Estamos en proceso de búsqueda y localización. Si logramos dar con estas dos personas, serán puestas a disposición de la autoridad competente”, afirmó la autoridad policial.

Como parte del despliegue, la institución movilizó a 75 efectivos de diferentes unidades especializadas, entre ellas DACI, Interpol, grupos tácticos y personal de patrullaje. A este contingente se sumaron 70 militares de las Fuerzas Armadas, quienes realizaron patrullajes durante toda la noche para reforzar la seguridad en la población.

“Estamos realizando operativos de alto impacto con la finalidad de generar una sensación de seguridad para todo este municipio”, explicó Gómez.

Asimismo, la Policía ejecutó seis allanamientos en inmuebles donde se presume que podrían haberse refugiado personas vinculadas a actividades ilícitas. Durante las investigaciones también se logró identificar un vehículo que presuntamente fue utilizado por los sospechosos.

El comandante señaló que los dos ciudadanos brasileños ya se encuentran plenamente identificados y que continúan las labores de inteligencia para establecer su paradero y proceder con su captura.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del doble homicidio y determinar la participación de otras personas en el hecho.

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