La Policía Boliviana confirmó que ya identificó a tres personas que presuntamente captaban a jóvenes bolivianos mediante falsas ofertas laborales para trasladarlos a Rusia, donde posteriormente eran enviados a zonas de combate en medio del conflicto bélico que enfrenta ese país.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que la investigación fue abierta de oficio por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con el Ministerio Público, tras conocerse el caso a través de redes sociales y las denuncias de familiares de las víctimas.

“Tenemos las identidades de estos tres captadores y vamos a aprehender a estos tres captores”, afirmó la autoridad durante una entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno.

Gómez explicó que, por razones investigativas, las identidades de los sospechosos aún no serán reveladas, ya que todavía no fueron citados ni prestaron su declaración informativa. Sin embargo, aseguró que ya existen elementos indiciarios que permitirán su captura.

Hasta la fecha, la Policía tiene registradas 16 personas que habrían sido víctimas de este presunto caso de trata de personas. Varias de ellas ya brindaron su declaración y permitieron establecer el presunto modus operandi utilizado por los reclutadores.

Según la investigación preliminar, las víctimas eran contactadas mediante redes sociales con promesas de elevadas remuneraciones económicas. Posteriormente recibían ayuda para tramitar sus pasaportes y eran obligadas a firmar documentos, en algunos casos redactados completamente en ruso, cuyo contenido desconocían.

Las pesquisas también señalan que los jóvenes eran trasladados inicialmente en buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz hacia Brasil y, desde ese país, abordaban vuelos con destino a Rusia.

El coronel Gómez indicó que estos extremos deberán ser corroborados una vez que los presuntos captadores sean aprehendidos y presten su declaración.

La investigación también se extendió hasta la comunidad de Rincón de Palometas, donde, según la Policía, al menos siete personas habrían sido captadas bajo esta modalidad. Los investigadores ya tomaron declaraciones a familiares para fortalecer el proceso.

La autoridad policial exhortó a la población, especialmente a los jóvenes, a desconfiar de ofertas laborales con remuneraciones excesivamente altas.

“Les ofrecen hasta 16 mil dólares por el entrenamiento y un salario mensual de 2.700 dólares. Antes de aceptar este tipo de propuestas; deben verificar que las ofertas sean reales y quiénes están detrás de ellas”, advirtió Gómez, al señalar que, según la información recabada, las víctimas terminaban siendo enviadas a la primera línea de combate en la guerra que se desarrolla en Rusia.

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