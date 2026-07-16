Fiscalía investiga tres casos de trata y busca al reclutador de bolivianos para la guerra en Rusia

La Fiscalía de Distrito de Santa Cruz lleva adelante la investigación de tres casos abiertos a nivel nacional por el presunto delito de trata de personas, los cuales concentran un total de 16 víctimas denunciadas por sus familiares. El Ministerio Público ya activó requerimientos de información por canales formales a Perú, Colombia y Venezuela para conocer la situación de los ciudadanos afectados.

Según el reporte oficial de la institución, las denuncias formales se encuentran centralizadas en el departamento de Santa Cruz, pese a las versiones preliminares que circulaban en redes sociales sobre posibles casos en otras regiones del país.

Distribución de los casos y víctimas

Primer caso: Registra una sola víctima denunciada.

Segundo caso: Cuenta con la denuncia formal de seis familiares relacionados con las víctimas.

Tercer caso: Concentra un total de nueve denuncias de allegados.

“La función del Ministerio Público es identificar, por supuesto, a las víctimas, pero a la vez saber sobre su paradero”, detalló la fiscal Superior en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, Alejandra Rocha Villarroel, durante la conferencia de prensa.

Identifican a presunto reclutador en Rincón de Palometas

Las autoridades informaron que dentro del tercer caso de investigación se logró identificar a un ciudadano que habría operado como intermediario o reclutador para captar a las personas en la capital cruceña.

Durante la madrugada, personal de la división de Trata de la Policía Boliviana ejecutó diversas actuaciones investigativas en la comunidad de Rincón de Palometas para recabar mayores elementos que permitan establecer la identidad precisa y la nacionalidad de este sospechoso. En contraste, los otros dos casos activos se manejan bajo la tipificación contra “autor o autores” al no contar todavía con personas individualizadas como responsables.

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