¿Necesita comprar combustible en bidón? Esto es lo que debe hacer

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) informó que las personas que necesiten comprar combustible en bidón deben contar con Ciudadanía Digital y completar el formulario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El trámite se realiza en tres pasos y permite acceder a una autorización para cargar hasta 120 litros de combustible por mes.

Primer paso: obtener la Ciudadanía Digital

El usuario debe registrarse en la aplicación de la billetera móvil, disponible en Play Store, y completar sus datos personales.

Posteriormente, debe ingresar a la opción Perfil, luego a Configuración y seleccionar la opción para obtener la Ciudadanía Digital. Tras aceptar los términos y condiciones, recibirá un enlace en su correo electrónico.

Si es necesario, debe ingresar a la plataforma de Ciudadanía Digital y seleccionar la opción “Olvidé mi contraseña” para crear una nueva clave de acceso.

Segundo paso: llenar el formulario de la ANH

Con la Ciudadanía Digital habilitada, el solicitante debe ingresar a la plataforma SIScarguío de la ANH y completar el formulario con sus datos personales y el motivo por el que requiere comprar combustible.

Una vez enviado el formulario, debe esperar la aprobación. El estado de la solicitud cambiará de “Registrado” a “Aprobado” o “Vigente”.

Tercer paso: acudir al surtidor

Cuando la solicitud esté aprobada, el usuario podrá acudir a un surtidor para cargar combustible.

No es necesario imprimir ningún documento. Solo debe presentar su cédula de identidad, cuyo número será verificado en el sistema.

La autorización aprobada permite realizar la compra de hasta 120 litros de combustible al mes, de acuerdo con la información difundida por Agetic.

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