Kandire te invita a perder el miedo y conocer más sobre las serpientes este sábado

En el marco del Día Mundial de la Serpiente, Kandire realizó una jornada de concientización para enseñar a la población que estos animales no representan una amenaza y que cumplen una función fundamental en la naturaleza. La actividad contó con la participación de especialistas y ejemplares rescatados en distintos puntos de Santa Cruz.

Luis Gálvez, biólogo de la Fundación, explicó que existe mucha desinformación sobre las serpientes y que varias especies son atacadas por temor.

“Las serpientes no son malas, no son peligrosas, no atacan. En Santa Cruz hay mucho miedo injustificado sobre estos animales”, afirmó.

Durante la demostración se presentaron diferentes especies, entre ellas una culebra verde conocida como culebra chicoteadora. El especialista aclaró que estos animales cumplen una labor importante al controlar poblaciones de plagas como ratas y otros animales pequeños.

Además, se mostró una serpiente rescatada en la zona de Equipetrol, luego de que ingresara a una vivienda. El ejemplar fue identificado como una falsa yope y, según los especialistas, fue recuperado para recibir atención y ser utilizado en actividades de educación ambiental.

Kandire invita a la población a participar de la feria de las “Serpientes de aquí nomás”, que se realizará este sábado de 09:00 a 17:30. El evento contará con muestras científicas, teatro y actividades para que las familias conozcan más sobre estos animales y aprendan a convivir con ellos.

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