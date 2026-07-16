Felcc confirma dos arrestados e intensifica operativos por caso de bolivianos reclutados para la guerra

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que dos personas se encuentran en calidad de arrestadas con fines investigativos, en el marco de las investigaciones abiertas de oficio por el presunto delito de trata y tráfico de personas, relacionadas con el reclutamiento y envío de ciudadanos bolivianos hacia la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con la información preliminar, la Policía Boliviana mantiene operativos en distintos puntos del departamento de Santa Cruz para dar con el paradero de otros presuntos integrantes de una organización dedicada a captar ciudadanos latinoamericanos y trasladarlos a países que enfrentan conflictos bélicos.

Las investigaciones apuntan a que la presunta red estaría conformada por ciudadanos extranjeros y bolivianos, quienes tendrían participación en el proceso de captación y traslado de personas con destino a zonas de guerra.

Las autoridades informaron que trabajan con las dos personas arrestadas para obtener información que permita identificar y localizar al resto de los presuntos miembros de la organización criminal.

Se espera que en las próximas horas la Policía brinde un informe oficial sobre el avance de las investigaciones y los resultados de los operativos que se desarrollan en Santa Cruz, además de precisar la situación jurídica de las personas involucradas y las acciones que se asumirán dentro del proceso.

Mira la programación en Red Uno Play