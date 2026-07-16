Fiscalía investiga red que reclutó bolivianos para Rusia: flujos migratorios perfilan más de 16 afectados

El Ministerio Público informó que la investigación sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser trasladados al extranjero continúa avanzando y que el número de víctimas podría ser significativamente mayor al inicialmente identificado. Las pesquisas permitieron identificar a varios presuntos responsables de la captación y derivaron en el arresto de una persona con fines investigativos.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó que existen indicios de que otros ciudadanos bolivianos también habrían viajado junto a las personas ya identificadas, por lo que la cantidad real de afectados podría incrementarse conforme avancen las investigaciones.

Según la autoridad, la Fiscalía reunió diversos elementos de prueba, entre ellos desdoblamiento de llamadas, audios, conversaciones por chat, análisis de flujos migratorios, seguimiento mediante imágenes y cámaras de seguridad, además de la revisión de redes sociales, donde presuntamente se realizaban las captaciones. Asimismo, se solicitó apoyo especializado para efectuar ciberpatrullaje y verificar direcciones IP que permitan establecer responsabilidades.

Zeballos señaló que actualmente una persona permanece arrestada con fines investigativos y no descartó la emisión de una resolución fiscal de aprehensión en su contra o contra otros implicados, dependiendo de los resultados de las diligencias en curso.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó información oficial a la Cancillería boliviana para conocer si existen registros sobre el caso, las actuaciones consulares realizadas y posibles solicitudes de asistencia o repatriación presentadas por los ciudadanos afectados o sus familiares. El objetivo, explicó el fiscal, es coordinar acciones con la representación diplomática para garantizar la protección consular de los bolivianos involucrados.

De acuerdo con la investigación, las personas captadas habrían recibido ofertas de trabajo con atractivas remuneraciones. Entre las promesas figuraban empleos como guardias de seguridad, albañiles o trabajadores en granjas, e incluso la posibilidad de incorporarse al Ejército ruso. Sin embargo, una vez en el extranjero, presuntamente fueron sometidos a entrenamiento militar.

La Fiscalía también busca confirmar versiones sobre el fallecimiento de algunos ciudadanos bolivianos que circulan en redes sociales. Para ello, requirió certificados de defunción y valoraciones forenses emitidas por las autoridades del país donde ocurrieron los hechos, con el propósito de corroborar la información y las declaraciones obtenidas durante la investigación.

Las investigaciones continúan bajo la dirección de una comisión de fiscales, que desarrolla actuaciones para identificar a todos los responsables y establecer el alcance de la presunta red de reclutamiento.

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