Interpol investiga red internacional que recluta bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania

La Oficina de la Policía Internacional (Interpol) en Bolivia inició una investigación para determinar la existencia y el alcance de una organización criminal de carácter transnacional. De acuerdo con las primeras indagaciones, este grupo delictivo estaría operando en la región con el objetivo de reclutar a ciudadanos latinoamericanos, incluyendo bolivianos, para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ante esta situación, las autoridades bolivianas activaron un plan de contingencia para blindar las fronteras y evitar que el territorio nacional sea utilizado como centro de captación para este conflicto bélico.

Operativos y control fronterizo reforzado

Debido a la gravedad de los hechos, se dispuso un despliegue policial estratégico en puntos clave del país. El plan de acción inmediato de Interpol incluye:

Vigilancia en terminales: Controles exhaustivos y cruce de datos de pasajeros en terminales terrestres y aeropuertos internacionales.

Operativos sorpresa: Inspecciones e intervenciones de control en carreteras y establecimientos de hospedaje (alojamientos y hoteles).

Cooperación internacional: Intercambio inmediato de información de inteligencia con los países pares de Interpol a nivel global.

Coordinación interna: Trabajo conjunto con la Dirección General de Migración en las fronteras, capitales de departamento y provincias bolivianas.

"Es un delito que tiene que ser investigado"

La persecución penal de este presunto ilícito estará a cargo de las unidades investigativas del país. El director de la Interpol de Santa Cruz, Ramón Arauz, explicó la articulación de esfuerzos y el rol que desempeña su dirección en este escenario.

"Lógicamente esto es un delito, el mismo que tiene que ser investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Sin embargo, Interpol, como siempre lo ha hecho, realiza diferentes operativos tanto en las terminales terrestres como aéreas. Asimismo, operativos sorpresas que se realizan en diferentes alojamientos como en carreteras", dijo Arauz.

Arauz enfatizó además la importancia de la sinergia institucional y el flujo de información para desarticular este tipo de redes internacionales:

"Apoya en el intercambio de información tanto a nivel nacional como a nivel internacional con nuestros pares, con todos los países a nivel mundial. Se coordina constantemente con la Dirección General de Migración en las fronteras como en las ciudades capitales y provincias de todo el territorio nacional", agregó.

Las investigaciones continúan bajo control policial y se insta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales o de reclutamiento sospechosas que ofrezcan traslados al extranjero bajo condiciones dudosas.

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