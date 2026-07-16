Rodrigo Paz Pereira llama a reactivar el motor productivo paceño en su aniversario libertario

La Paz conmemora el 217 aniversario de su histórica Gesta Libertaria del 16 de Julio, en este contexto festivo, el presidente del país, Rodrigo Paz Pereira, emitió un enérgico mensaje enfocado en la reactivación económica y el avance estratégico del territorio paceño.

El mandatario instó a la población a superar las diferencias geográficas y sociales para consolidar un frente común que impulse la productividad local.

A través de sus plataformas oficiales, el jefe de Estado enfatizó que "La Paz debe volver a encontrar su fortaleza en su diversidad y alzarse como conductora del gran proyecto nacional en marcha".

Expansión productiva en las veinte provincias

Para lograr este ambicioso objetivo, el presidente señaló que el desarrollo debe llegar a todas las regiones paceñas, promoviendo el crecimiento del norte amazónico, el altiplano y los valles de las 20 provincias.

Rodrigo Paz Pereira también reflexionó sobre el significado profundo de este aniversario, vinculando los esfuerzos actuales de desarrollo con el sacrificio de los protomártires de la Revolución de 1809. Según sus propias palabras, este esperado reencuentro con la geografía y el potencial regional representa "la justicia histórica que hoy les debemos a nuestros héroes".

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