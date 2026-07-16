Magistratura suspende fichas digitales del Rejap por venta irregular y aumentan las filas

Largas filas se registran en inmediaciones de las calles San Martín y Sucre, en la ciudad de Cochabamba, donde usuarios buscan realizar el trámite de apostillado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap). Algunas personas aseguran que deben llegar durante la madrugada e incluso pasar la noche en la calle para conseguir atención.

Los usuarios denunciaron que la atención es lenta y que la falta de un sistema claro de turnos genera largas esperas y conflictos entre quienes buscan acceder a una ficha.

“Estamos casi tres días durmiendo aquí y hasta el momento no nos atendieron”, relató uno de los usuarios. Otros señalaron que llegan desde la una de la mañana y pidieron mayor personal, mejores mecanismos de organización y la posibilidad de acceder a turnos por internet.

Consejo de la Magistratura suspendió las fichas digitales

Las filas se incrementaron luego de que el Consejo de la Magistratura determinara suspender temporalmente el sistema de fichas digitales para el apostillado del Rejap. La medida fue asumida tras denuncias sobre la presunta venta irregular de fichas por parte de tramitadores y agencias que ofrecían un servicio que es gratuito.

La encargada distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Pamela Alcocer, explicó que el sistema digital presentaba vulnerabilidades, debido a que algunas personas podían captar las fichas mediante códigos de verificación y luego ofrecerlas a los usuarios.

“No está captando al verdadero usuario o al verdadero que tiene que ser atendido”, señaló Alcocer.

Por ello, desde el 13 de julio la atención se realiza de manera presencial y personal, en horario laboral, de 08:30 a 16:30, con la documentación correspondiente. El orden de atención es organizado exclusivamente por el personal de la institución.

Se entregan 180 fichas por díaAlcocer informó que actualmente se entregan alrededor de 180 fichas por día y atribuyó parte de la alta demanda a la época del año, cuando aumenta la cantidad de personas que requieren documentos apostillados.

También explicó que otra de las limitaciones es que el departamento cuenta con una sola firma digital habilitada para este trámite, lo que dificulta ampliar la atención y reducir las filas.

La encargada distrital aseguró que se realizan acciones para identificar a las personas y agencias que presuntamente estarían comercializando las fichas y anunció que se analiza el seguimiento legal correspondiente.

Mientras tanto, los usuarios continúan formando filas desde la madrugada y algunos incluso pasan la noche en las calles para conseguir atención. Alcocer pidió a la población acudir personalmente y recordó que el trámite es gratuito, con la presentación de la cédula de identidad y la documentación requerida.

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