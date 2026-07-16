Concejo Municipal crea Comisión Especial para impulsar la Carta Orgánica tras 16 años de estancamiento

Por mayoría absoluta, el Concejo Municipal aprobó la conformación de una Comisión Especial de Autonomía Municipal, integrada por cinco concejales y presidida por Luisa Nayar, con la misión de coordinar la elaboración de la Carta Orgánica Municipal junto a representantes de la sociedad civil e instituciones cruceñas.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, afirmó que la creación de esta comisión busca reactivar un proceso que permaneció inconcluso durante más de 16 años y que, según señaló, fue utilizado con fines políticos sin llegar a consolidarse.

“La idea es poder regalarle esto a Santa Cruz. Han sido dieciséis años en los que la Carta Orgánica no logró consolidarse. Es inadmisible que, siendo la norma magna de nuestra ciudad, este proceso haya permanecido estancado durante tanto tiempo”, manifestó.

La autoridad explicó que la comisión desarrollará un amplio proceso de socialización en los 15 distritos municipales, con el propósito de recoger propuestas y observaciones de la ciudadanía antes de avanzar en la redacción del documento.

Asimismo, anunció que se convocará a instituciones representativas de Santa Cruz para que participen en la construcción de la norma.

“Esta es la representación máxima de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la norma que va a regir en nuestra ciudad. Todos son bienvenidos a participar de este proceso”, sostuvo.

Nayar recordó que la Carta Orgánica constituye la norma básica que define la organización, competencias y funcionamiento del gobierno municipal, por lo que consideró indispensable que su contenido sea construido con amplia participación ciudadana.

La Comisión Especial de Autonomía Municipal tendrá la tarea de coordinar el trabajo técnico y las mesas de diálogo con los distintos sectores sociales e institucionales, con el objetivo de avanzar hacia una propuesta consensuada que posteriormente pueda cumplir las etapas previstas por la normativa vigente para su aprobación.

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