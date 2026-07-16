El bolsillo de las familias bolivianas podría verse afectado en los próximos días. La Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) lanzó una advertencia debido a que la escasez de diésel y el encarecimiento de los insumos básicos de producción están asfixiando al sector avícola, lo que generaría una variación e incremento en el precio de la carne de pollo a muy corto plazo.

El impacto del diésel y los insumos caros

La irregularidad en la distribución de diésel no solo complica el transporte, sino que afecta directamente toda la cadena productiva y logística del sector. A esto se suma que los productores no han logrado beneficiarse de las bajas de precios habituales en los granos durante la época de cosecha.

Enzo Landívar, presidente de ADA, explicó detalladamente la compleja situación que atraviesan:

"Lo que más está afectando es que nos están manteniendo el costo de los principales insumos, que usamos para fabricar nuestros alimentos, altos. El precio que tiene el sorgo actualmente no ha tenido ese bajón que debería haber tenido como años anteriores..."

Esta imposibilidad de adquirir alimento barato para las aves condiciona la sostenibilidad de las granjas para el resto de la gestión.

Menor oferta de pollo empujará los precios al alza

El panorama se torna adverso para los productores medianos y pequeños, quienes al no poder cubrir los costos operativos se ven obligados a disminuir su capacidad o, en el peor de los casos, dejar de producir.

Desincentivo al productor: Si no se logra almacenar suficiente grano a bajo costo durante la cosecha, los costos de producción se mantienen elevados todo el año, desincentivando la crianza de aves.

Caída en la oferta: Según las proyecciones y estadísticas del sector, se prevé una reducción en la cantidad de pollo disponible en el mercado.

Efecto inmediato: Se estima que la baja en la oferta de este alimento esencial se sentirá desde esta semana o, a más tardar, la siguiente, lo que inevitablemente presionará el precio al consumidor final hacia arriba.

"Se entiende que según las estadísticas, si es que han sido bien llevadas y demuestran lo que debería pasar, es que desde esta semana o a lo mucho la siguiente la oferta de pollo va a bajar y entonces eso empujaría a una subida del precio", concluyó Landívar.

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