Ingreso de vehículos chutos aumentó un 30% tras proyecto de ley de nacionalización

El anuncio de un proyecto de ley para nacionalizar vehículos indocumentados generó un incremento en el ingreso de los denominados autos chutos al país. Según el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, los controles detectaron un aumento del 30% en los comisos de motorizados que intentaban ingresar de manera irregular.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, José Castro, explicó que los operativos realizados en las zonas fronterizas permitieron identificar varios vehículos sin documentación que fueron decomisados y puestos a disposición de la Aduana Nacional.

“Se han reportado muchos más comisos e incineraciones de vehículos en este último periodo. Se ha cumplido y superado los índices de comisos que teníamos que realizar, aproximadamente con un 30% de incremento”, informó Castro.

La autoridad señaló que los mayores operativos se realizaron en la frontera con Chile, principalmente en sectores entre Oruro y Potosí, donde se detectaron vehículos que ingresaban por pasos no autorizados.

“Los comisos se han realizado justamente en el sector principalmente chileno. Tenemos personal desplegado en frontera y también operaciones integradas con la Aduana Nacional”, indicó.

El viceministro explicó que una vez que un vehículo es intervenido, pasa a depósitos de la Aduana Nacional. Los propietarios pueden presentar documentación que demuestre la legalidad de la adquisición e internación del motorizado.

Castro también advirtió que la presencia de vehículos indocumentados genera problemas para la planificación estatal, debido a que estos motorizados no están registrados y podrían acceder de manera irregular al combustible.

“Estos vehículos al ser indocumentados no tendrían la posibilidad de tener una B-Sisa y poder acceder legalmente a recargar combustible. Genera una serie de irregularidades para que puedan ser insertados al parque automotor legal”, sostuvo.

El proyecto de ley que plantea la nacionalización de vehículos indocumentados fue retirado temporalmente para su socialización y revisión, aunque sus impulsores anunciaron que continuarán trabajando en la propuesta.

Mientras tanto, los controles en frontera se mantienen y las autoridades aseguran que continuarán con los operativos contra el ingreso ilegal de motorizados.

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