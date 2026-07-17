Un esperado fin de semana largo se proyecta para el departamento de Cochabamba. La Gobernación comunicó de manera oficial que el próximo viernes 14 de agosto, día de la tradicional Entrada Folclórica de la Virgen de Urkupiña, será feriado departamental.

La disposición se ampara en la Ley 946 y busca respaldar de manera plena la festividad religiosa y folclórica más importante de la región. Según informó el secretario de Gobernabilidad de la Gobernación, José Antonio Gonzales, actualmente se están subsanando los últimos trámites administrativos con el Ministerio de Trabajo, proceso que prevén concluir a más tardar este viernes.

Un impulso al turismo y a la fe de la integración

La administración departamental enfatizó que la medida no solo responde a un profundo sentimiento de fe y devoción mariana, sino que también constituye una decisión estratégica para potenciar la marca turística de la región.

"Hay que apoyar esta fiesta porque es la fiesta más grande de los cochabambinos y seguramente a nivel nacional también. Ese día vamos a ver gente de todo el país aquí, por eso se llama Fiesta de la Integración Nacional", manifestó Gonzales.

La autoridad provincial se mostró plenamente convencida de que el Gobierno nacional respaldará y homologará formalmente la determinación en las próximas horas, puesto que coincide con las políticas estatales de fomento al turismo y dinamización económica regional.

Quillacollo celebra: Fin a una espera de siete años

La noticia generó un inmediato optimismo y fue recibida entre aplausos por los miembros del Comité Interinstitucional de la festividad, quienes calificaron la medida como un logro histórico tras más de siete años de gestiones y postergaciones.

Reactivación económica multisectorial: El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, calificó el anuncio como una "feliz noticia" y un merecido reconocimiento al esfuerzo de impulsores históricos como René Valdés. "Declarar feriado el 14 de agosto es prácticamente una reactivación económica para lo que va a ser la hotelería, la gastronomía, el turismo y el transporte", destacó la autoridad municipal.

Una "reactivación de fe": Por su parte, el párroco de la Iglesia de San Ildefonso, Iván Vargas, coincidió en el impacto positivo de la medida y resaltó que el feriado permitirá que las familias asistan con mayor tranquilidad a los pies de la patrona de la integración. "Es también una reactivación de fe", puntualizó el religioso.

Certidumbre para los fraternos: Desde la Asociación de Fraternidades Folclóricas, su representante René Valdez señaló que esta declaratoria oficial brinda certidumbre tanto a los bailarines que ensayan durante meses como a los miles de feligreses del interior y exterior del país que planifican su viaje con antelación, garantizando una acogida grata y masiva para la fastuosa entrada de este viernes 14 de agosto.

Independencia de Bolivia

De acuerdo con el Decreto Supremo 5521, el Gobierno determinó que el descanso con motivo del Día de la Independencia de Bolivia se extenderá desde el jueves 6 de agosto hasta el domingo 9 de agosto de 2026, debido a la declaración de feriado nacional también para el viernes 7 de agosto.

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