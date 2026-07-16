Virgen del Carmen es declarada Patrimonio Cultural de Bolivia

El Parlamento boliviano aprobó formalmente la ley que declara como Patrimonio Cultural a la sagrada imagen de la Virgen del Carmen de Cliza, una de las obras más destacadas del maestro colonial Melchor Pérez de Holguín. Esta medida busca proteger y poner en valor un símbolo religioso y artístico que ha acompañado a la comunidad de Cochabamba durante siglos.

Tras la votación en el legislativo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, utilizó sus redes sociales oficiales para felicitar y agradecer a los parlamentarios por impulsar esta iniciativa.

Durante su mensaje, el mandatario destacó: "Agradecer y felicitar a los parlamentarios por aprobar la ley que declara Patrimonio Cultural a la sagrada imagen de la Virgen del Carmen de Cliza, la extraordinaria obra del maestro Melchor Pérez de Holguín. Esta declaración es el reflejo de la fe, la fortaleza y la identidad de nuestro pueblo".

Fe y legado artístico protegidos

La sagrada imagen representa tanto el talento del célebre pintor barroco como el profundo arraigo cultural de una población que ve en ella un símbolo de unión y esperanza. Con esta nueva norma, el Estado boliviano garantiza la salvaguarda de una pieza invaluable que conecta la fe colectiva con la riqueza histórica del país.

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