Grave accidente de tránsito en carretera potosina deja múltiples heridos hospitalizados

Un grave accidente de tránsito registrado a tempranas horas de este jueves en la carretera entre Macha y Cruce Ventanilla dejó un saldo de cinco personas heridas. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 06:30 a.m. a la altura de la comunidad de Sopoyo, en Potosí, movilizando a las patrullas del Módulo Policial de Uluchi que intervinieron en el lugar.

Descontrol y vuelco

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el conductor Julio C. M. Q., de 30 años, perdió el control de su camión debido a un presunto exceso de velocidad en una curva pronunciada. Esta maniobra provocó que el motorizado terminara volcando de tonel hacia el costado izquierdo de la vía mientras se dirigía rumbo a Bombori.

Entre las víctimas identificadas con lesiones se encuentran Rolando A. M. J., Jorge A. M. J., Victor Hugo M. Q. y Bladimir G. A., todos ellos de edades comprendidas entre los 32 y 43 años. "Se pudo evidenciar un hecho de tránsito, vuelco de tonel, al costado izquierdo de la carretera", es lo que especifica el informe policial.

Investigación en curso

Las ambulancias de los centros de salud de Uluchi, Bombori y San Pedro de Macha trasladaron rápidamente a los afectados hasta el Hospital de Tercer Nivel Nataly en la ciudad de Potosí. Actualmente, el caso ya ha sido puesto bajo conocimiento del Ministerio Público para determinar con precisión las responsabilidades del chofer involucrado en el hecho.

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