Un muerto y cinco heridos tras vuelco de vehículo de la Aduana en Santa Cruz

Una trágica jornada en las carreteras del departamento de Santa Cruz se cobró la vida de un alto funcionario de la Aduana Nacional y dejó a otras cinco personas heridas en la ruta hacia Puerto Suárez. La víctima fatal fue identificada oficialmente como el Ing. Luis Marcelo Sánchez Pinto, quien se desempeñaba como Jefe de la Unidad de Control Operativo Aduanero (UCOA).

El fatal siniestro ocurrió específicamente en la zona de Pozo de Tigre cuando el personal aduanero se encontraba en comisión oficial para evaluar la reubicación del PIA Yacuses – El Carmen Rivero Tórrez. Se conoce que el vehículo en el que se trasladaba el equipo operativo perdió el control, se salió de la vía y terminó volcando violentamente a un costado de la carretera.

Investigaciones en curso y auxilio a las víctimas

La Policía Boliviana acudió al lugar del siniestro para iniciar las investigaciones correspondientes y coordinar el auxilio de los sobrevivientes. Al respecto, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que no existió un segundo vehículo involucrado y detalló que, según las declaraciones de los funcionarios, el grupo se dirigía a cumplir una agenda laboral de la institución.

Por su parte, la Aduana Nacional, presidida por el Lic. Alberto Soto de la Via, emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar a los familiares y comprometiendo su total apoyo. Los otros cinco servidores públicos que resultaron heridos en el vuelco fueron evacuados de manera oportuna a diferentes centros de salud de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde actualmente reciben atención médica especializada.

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