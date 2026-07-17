Inseguridad en Santa Cruz: ¡Vuelven los robos de medidores!

La inseguridad en Santa Cruz continúa en ascenso, de acuerdo a lo que indica indican vecinos, tras registrarse una serie de robos de medidores de agua en el barrio Cañada del Carmen durante la madrugada. Aunque los delincuentes aún no han sido identificados por las autoridades locales, las cámaras de seguridad de la zona lograron captar la forma en que operan bajo la cobertura de la oscuridad.

El testimonio de los vecinos afectados

Una de las ciudadanas damnificadas relató detalladamente cómo se percató de esta preocupante situación que golpea a su zona: “Fue primero allá de mi vecina de ahí de al lado. Creo que eran dos, pero se ven las imágenes de uno. A mí primera vez que me roban, pero anteriormente en el barrio sí. Parece que le cierran la llave ahí y luego lo quitan. Claro que queda goteando, pero no mucho”.

Ante la falta de respuestas inmediatas, las familias del barrio se han visto obligadas a instalar de forma particular rejillas metálicas para proteger sus medidores y evitar nuevos perjuicios económicos. Por esta razón, los vivientes de Cañada del Carmen exigen de manera urgente un mayor patrullaje policial en la zona y que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para frenar estos robos.

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