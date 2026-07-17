“No solo es un gallo, es un toro”: Rodrigo Paz habla sobre el problema de salud de su padre

El exmandatario Rodrigo Paz, de 87 años, permanece internado en una clínica de la zona norte de Santa Cruz debido a una delicada complicación de salud. De acuerdo a lo mencionado por Rodrigo Paz, presidente del país, en su cuerpo lleva registradas las marcas de una vida extrema y de la propia construcción de la democracia, habiendo sobrevivido a caídas de caballos, cárceles, persecución y tortura.

La lucha contra la inmovilidad

La situación médica actual se desató por un severo problema de columna que le está generando inmovilización, lo cual comenzó a afectar el funcionamiento de varios de sus órganos vitales.

Al respecto, Rodrigo Paz detalló la situación: "El cuerpo requiere movimiento para estar en condiciones y por eso ha habido una emergencia. Agradezco a este centro hospitalario, los diagnósticos han sido muy adecuados para un tipo de tratamiento que requiere para recuperar su movilidad y de esa forma no genere una serie de atrofia".

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el entorno cercano del exlíder mantiene la esperanza firme en su pronta recuperación gracias a su conocida fortaleza. "No solo es un gallo, es un toro. Es un hombre de ejemplo", concluyó el actual mandatario, destacando el espíritu inquebrantable que caracteriza al paciente en este difícil momento.

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