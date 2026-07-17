Caos y contradicciones por las vacaciones escolares ¿Cuándo se retorna a clases en Cochabamba?

Una jornada de profunda incertidumbre y contradicciones institucionales vivieron este jueves las familias bolivianas respecto a la ampliación del descanso pedagógico de invierno. Tras horas de desinformación mutua entre ministerios y direcciones regionales, el Ministerio de Educación emitió una nota aclaratoria de último momento para poner orden: es esta cartera de Estado la única con la tuición para definir el calendario escolar, desautorizando el anuncio de ampliación generalizada que horas antes había lanzado el Ministerio de Salud.

A través de un comunicado oficial firmado por el ministro de Educación, Erick Sanjinés Chávez, se ratificó que las decisiones se toman de forma regionalizada y bajo la jurisdicción de las Direcciones Departamentales de Educación (DDE). Con esto, se descarta una ampliación uniforme para todo el país y se confirma que Cochabamba aplicará un retorno a clases dividido.

El origen del conflicto: Choque de ministerios y el "silencio" en Cochabamba

La confusión comenzó temprano por la mañana. La DDE de Cochabamba brindó una conferencia de prensa anunciando que la ampliación de la vacación por una semana más se aplicaría solo en algunos distritos escolares del departamento. Sin embargo, a media mañana, la Ministra de Salud irrumpió públicamente afirmando de manera unilateral que el descanso pedagógico se ampliaba a nivel nacional para todo el territorio.

Este anuncio provocó un vacío de respuestas. Medios de comunicación acudieron por la tarde a la DDE de Cochabamba buscando una aclaración al respecto. Inicialmente, los funcionarios evitaron dar declaraciones argumentando una "agenda apretada" de la primera autoridad educativa regional, Edgar Veizaga, quien se encontraba reunido de emergencia con representantes nacionales de Educación.

Finalmente, Veizaga se limitó a señalar que esperarían el instructivo oficial de su propio ministerio, sentenciando que las declaraciones del área de salud no correspondían a una decisión asumida en el ámbito educativo. Poco después, el comunicado del ministro Sanjinés zanjó la disputa, recordando que, bajo la Resolución Ministerial 001, las direcciones distritales y departamentales definen el retorno a las aulas en base a sus contextos específicos.

Así queda el mapa escolar en Cochabamba: ¿Quiénes vuelven y quiénes no?

Bajo la disposición oficial del Ministerio de Educación, Cochabamba se dividirá en dos realidades a partir de la próxima semana:

Regiones que SÍ amplían la vacación (retorno a clases el lunes 27 de julio):

La ampliación por una semana más se aplica principalmente en las zonas de temperaturas más bajas y alta densidad poblacional:

Eje Metropolitano: Municipios de Cochabamba (Distritos 1 y 2), Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe y Vinto.

Valle Alto: Capinota, Sacabamba, Punata, Arani, Arbieto, Cliza, San Benito, Tarata, Toco, Santiváñez, Tolata y Villa Rivero.

Cono Sur: Únicamente los municipios de Omereque, Pasorapa y Aiquile.

Región Central: El municipio de Colomi.

Regiones que NO amplían la vacación (retorno a clases este lunes 20 de julio):

Los estudiantes de estas zonas deberán volver a las aulas de manera obligatoria:

Trópico de Cochabamba: Chimoré, Villa Tunari, Entre Ríos, Shinahota y Puerto Villarroel.

Zona Andina: Tacopaya, Bolívar, Tapacarí, Arque, Independencia y Morochata.

Resto del Cono Sur: Totora, Vacas, Vila Vila, Pocona, Pojo y Tiraque.

El Sedes Cochabamba discrepa: "Debió ampliarse para todo el departamento"

La decisión de aplicar una vacación regionalizada no cayó bien en las autoridades sanitarias locales. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, José Antonio Pardo, manifestó abiertamente su desacuerdo con la medida asumida por Educación.

"Sería bueno que se amplíe una semana más las vacaciones en el departamento de Cochabamba para precautelar más que todo esas enfermedades transmisibles. Debería ser en todas las regiones, porque van a bajar las temperaturas. Lo que siempre nos ha ocurrido en años anteriores es que una vez que vuelven los chicos, recién bajan las temperaturas", advirtió Pardo.

El director del Sedes detalló que, tras un análisis epidemiológico, los casos de neumonía y herpargina no han bajado de manera considerable en la región. A pesar de que las temperaturas experimentaron un leve ascenso temporal, los pronósticos del Senamhi alertan sobre un nuevo descenso térmico para las próximas semanas.

La voz de los protagonistas: Estudiantes felices, padres aliviados

Ajenos a las disputas burocráticas y ministeriales, los escolares del municipio de Cercado recibieron la noticia de la ampliación con absoluta alegría.

"Me siento bien feliz, ya que no me gusta mucho ir a la escuela", confesó uno de los estudiantes más pequeños de la capital valluna. "Podríamos ir a pasear a otros lados, quedarnos más tiempo. Por eso, muchas gracias por estas vacaciones", añadió otro. Entre los adolescentes, la medida también fue bien recibida: "Para nosotros está bien porque tenemos más tiempo para hacer la tarea. Pero para los adultos no, porque creen que somos flojos", bromeó un alumno. Aunque no faltaron quienes admitieron una pizca de nostalgia: "Extraño a mis amigos... a mis enemigos no, pero a mis amigos sí, harto", declaró una escolar.

Por su parte, las madres de familia expresaron su apoyo a la determinación, señalando que el tiempo extra servirá para aliviar la carga de tareas y reforzar actividades extracurriculares. "Va a haber ese tiempito para que ellos también puedan hacer su tarea con calma y que practique básquet o juegue un poco más en la plaza", comentó una madre de familia.

Panorama nacional de retorno a clases

El comunicado oficial del Ministerio de Educación detalla cómo se aplicará el retorno a clases en el resto del país, confirmando que la vacación generalizada propuesta por Salud quedó completamente descartada:

Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz: Retornan a clases el 27 de julio .

Tarija, Pando y distritos específicos de Cochabamba: Retornan este 20 de julio .

La Paz: Confirmará su determinación final mañana viernes 17 de junio.

Beni: Ya retornaron a las aulas el pasado 7 de julio.

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