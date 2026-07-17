Diputado propone esterilizar a mujeres drogodependientes y en situación de calle

El diputado de Alianza Unidad, Néstor Rodríguez, presentó un proyecto de ley que propone la esterilización de mujeres drogodependientes en situación de calle como parte de un plan de rehabilitación y reinserción social.

La iniciativa, que ya fue ingresada a la Cámara de Diputados, busca atender a personas con consumo problemático de drogas mediante centros especializados y apoyo profesional.

El legislador sostuvo que la medida está dirigida a mujeres que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y que, según afirmó, ponen en riesgo a sus hijos debido al consumo de sustancias.

“Están con su niño de tres meses en brazos y le están inhalando droga porque ya no les dan de comer y necesitan calmarlo. A esa gente que está totalmente en una situación de indefensión es a la que queremos llegar con esta medida”, señaló.

Rodríguez explicó que el proyecto contempla la creación de hogares de atención donde las personas en situación de calle puedan recibir tratamiento para superar las adicciones, además de apoyo para su reinserción social y laboral.

Como fundamento de la propuesta, el diputado indicó que en Bolivia existen alrededor de 18.000 personas en situación de calle y que cerca de 4.000 se encuentran en Santa Cruz.

El parlamentario aseguró que, aunque la iniciativa ya fue presentada ante la Cámara de Diputados, está dispuesto a socializar el proyecto e incorporar modificaciones.

“Entonces, yo los estoy conminando a que, así como se están oponiendo, que vengan y construyamos con ellos una normativa coherente sin afectar derechos de terceros”, expresó.

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