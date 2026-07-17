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Bolivianos en Rusia: Abogado de arrestados señala que solo son tramitadores

Las autoridades rastrean los nexos de una organización que captaba personas con promesas laborales mediante redes sociales internet para enviarlas a la guerra.

Ximena Rodriguez

16/07/2026 22:45

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Imagen referencial | Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Fiscalía inició una investigación formal en el país tras revelarse la existencia de ofertas digitales fraudulentas que captaban a ciudadanos bolivianos para luego enviarlos al frente de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania. En este contexto, las autoridades detuvieron a dos personas y las trasladaron a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para determinar su grado de participación en esta red.

El abogado de los investigados, identificados como los hermanos Arancibia, rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que sus defendidos solo realizan gestiones documentales independientes desde hace más de 20 años.

"Si se le encontraron pasaportes en su domicilio es porque son tramitadores; ellos para mí jurídicamente no tienen ningún delito porque ellos hacen trámites", enfatizó el jurista al cuestionar el arresto.

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