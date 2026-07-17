Un taxista logró salvar su vida luego de ser víctima de un intento de atraco perpetrado por dos delincuentes que fingieron ser pasajeros y lo llevaron hasta el barrio El Retoño, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con el reporte, los sujetos solicitaron un servicio de taxi y, una vez que llegaron al destino, uno de ellos sacó un arma de fuego para amenazar al conductor con la intención de despojarlo de sus pertenencias y del motorizado. Sin embargo, el taxista reaccionó de inmediato y aceleró el vehículo para escapar.

Ante la reacción de la víctima, uno de los delincuentes disparó contra el conductor mientras ambos intentaban consumar el atraco. Pese al ataque armado, el taxista logró huir con vida.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte del violento hecho. En las imágenes se observa a uno de los sospechosos descender del vehículo y rodearlo. Al percatarse del movimiento, el conductor acelera para evitar el robo. Segundos después, el cómplice abre la puerta del taxi y cae del motorizado mientras ambos delincuentes desisten de su cometido y emprenden la fuga.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) analiza los videos captados por las cámaras de vigilancia con el objetivo de identificar a los responsables y proceder con su aprehensión.

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio El Retoño, donde vecinos manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad. Dirigentes del sector denunciaron que la respuesta policial se produjo aproximadamente dos horas después del ataque.

“Hubo una inseguridad muy fuerte acá en nuestro sector del Distrito 5, Villa Retoño, octavo anillo de la avenida Alemania. Es preocupante porque lamentablemente la Policía llegó dos horas después del hecho y nosotros pedimos mayor seguridad”, manifestó un vecino.

Mira la programación en Red Uno Play