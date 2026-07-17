Un hombre murió tras ser atacado con un arma blanca en el barrio Petrolero, al sur de la ciudad de Cochabamba. El presunto autor del hecho escapó del lugar, pero posteriormente fue capturado por la Policía.

El hecho fue reportado por vecinos, quienes alertaron de la presencia de un hombre herido. Personal de la Unidad de Bomberos de la Policía y de la Estación Policial Integral (EPI) Jaihuayco acudió al lugar.

A su llegada, los efectivos verificaron que la víctima había perdido la vida. Según los primeros datos, presentaba heridas provocadas por un arma blanca en la pierna y en el abdomen.

Felcc e IDIF realizaron las diligencias

Personal de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se trasladó al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo y las diligencias investigativas.

Durante la intervención también se recolectó el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque y se precintó el lugar del hecho.

Los familiares de la víctima descartaron inicialmente que se tratara de un robo y pidieron investigar las circunstancias del ataque. “Ha venido con todas sus cosas; no creo que sea un robo, sino algo planificado”, expresó un familiar.

Los vecinos, por su parte, señalaron que el presunto agresor sería un delincuente y reclamaron mayor presencia policial en la zona.

“Lamentablemente, otra vez hemos sufrido un hecho delincuencial. Una persona ha perdido la vida. Pedimos patrullajes y que la Policía esté por este sector”, afirmó uno de los vecinos.

Tras el hecho, la Policía desplegó un operativo en la zona y logró capturar al sujeto que presuntamente estaría involucrado en el crimen. Se espera que la Felcc brinde un informe oficial en las próximas horas.

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