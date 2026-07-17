El expresidente Jaime Paz Zamora bajo tratamiento para superar una inmovilización

El expresidente Jaime Paz Zamora, de 87 años, se encuentra internado en el Centro Hospitalario Las Américas de Santa Cruz, donde recibe tratamiento médico por un problema en la columna que le provoca una inmovilización, pero no parálisis, informó su hijo, el presidente Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario visitó el centro hospitalario para conocer el estado de salud de su padre y explicó que la inmovilización podría afectar el funcionamiento de otros órganos si se prolonga, debido a la falta de movimiento y al riesgo de atrofia.

El expresidente Jaime Paz Zamora y el presidente Rodrigo Paz. Foto: GobCom

Recibe atención para recuperar la movilidad

Paz Pereira señaló que el exmandatario está recibiendo los cuidados y el tratamiento necesarios para recuperar su movilidad, considerada la principal prioridad en su proceso de recuperación.

“Él se cayó con un avión, de un caballo, sufrió torturas dentro de los avatares de la vida; su cuerpo registra parte de la historia de la democracia”, recordó el Presidente, al destacar las experiencias que marcaron la vida de su padre.

El Presidente Rodrigo Paz destaca su actitud

Rodrigo Paz agradeció las muestras de preocupación y solidaridad expresadas por la población ante el estado de salud del expresidente, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993.

Asimismo, destacó la fortaleza y actitud positiva de su padre frente a la situación médica. “Es un hombre de ejemplo, para mí siempre es un referente, sus consejos, su análisis y compromiso con la patria”, afirmó.

El Presidente señaló que tanto la familia como el equipo médico mantienen una actitud positiva y esperan que el tratamiento permita a Jaime Paz Zamora recuperar su movilidad y superar este cuadro de salud.

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