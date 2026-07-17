Paola Aguirre: "El 50-50 se puede llevar adelante de manera inmediata"

La Gobernación de Santa Cruz impulsa la implementación del modelo de coparticipación tributaria 50-50 como una medida inmediata para fortalecer las finanzas de las gobernaciones y los municipios.

La propuesta fue respaldada por siete gobernadores durante una reunión realizada en la ciudad de El Alto y será presentada al presidente Rodrigo Paz en un encuentro previsto para el 5 de agosto en Sucre.

La vicegobernadora, Paola Aguirre, señaló que la iniciativa busca corregir una deuda histórica con las regiones y permitir que las administraciones departamentales cuenten con mayores recursos para cumplir sus competencias.

"Una vez más Santa Cruz, a través de la Gobernación cruceña, asume el liderazgo para poder consolidar a favor de las regiones deudas pendientes históricamente desde el centralismo y una de ellas, si no la más importante, es precisamente la coparticipación tributaria", afirmó.

Según explicó, la propuesta plantea modificar la distribución del Impuesto a las Transacciones para incorporar a las gobernaciones en el reparto de los recursos mediante un esquema 50-50.

"Esto significa para Santa Cruz poco más de 330 millones de bolivianos de manera anual y es una medida que se puede implementar de inmediato; no depende de la suscripción del pacto fiscal", sostuvo.

La autoridad indicó que la redistribución de esos recursos permitiría aliviar la situación financiera de la Gobernación y de los municipios, destinándolos principalmente al área de salud.

Aguirre también cuestionó que las gobernaciones deban asumir gastos que, según indicó, corresponden al nivel central del Estado, como el pago del prediario para las personas privadas de libertad y la contratación de personal de salud.

"El Gobierno Nacional no solamente no distribuye equitativamente los recursos económicos que administra el Estado, sino que además nos ha cargado el cumplimiento de obligaciones que no nos corresponden", expresó.

La vicegobernadora aclaró que la propuesta del 50-50 representa una medida inicial mientras se avanza hacia un pacto fiscal integral, que incluya una revisión del modelo de distribución de recursos entre el nivel central y las regiones.

Respecto al encuentro con el presidente Rodrigo Paz, previsto para el 5 de agosto, Aguirre indicó que esperan una respuesta concreta del Gobierno y el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

"Rodrigo Paz debe demostrar al país que cumple con su palabra. Implementar el 50-50 no cuesta mucho... es la medida más acertada para demostrar que existe voluntad para cumplir con el pacto fiscal", afirmó.

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