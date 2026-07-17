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Retorno a clases: las fechas oficiales que deben conocer los padres de familia

El Ministerio de Educación confirmó un cronograma diferenciado por departamento; La Paz aún definirá este viernes la fecha de reinicio de las actividades escolares.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/07/2026 8:09

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Educación publica el calendario de retorno a clases por departamento. Foto: imagen referencial.
La Paz

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El Ministerio de Educación publicó el cronograma oficial de retorno a clases en Bolivia, estableciendo fechas diferenciadas para cada departamento en función de los reportes epidemiológicos y climáticos emitidos por las direcciones departamentales, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y el Senamhi.

Según la información oficial, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz reanudarán las actividades escolares el 27 de julio, tras ampliarse el descanso pedagógico por recomendaciones sanitarias. En Chuquisaca, la decisión responde además al incremento del 50% de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en 27 de sus 29 municipios.

Por su parte, Tarija y Pando volverán a clases el 20 de julio, mientras que Beni retomó las labores escolares el 7 de julio. En Cochabamba se aplicará un calendario diferenciado, con unidades educativas que reiniciarán actividades el 20 de julio y otras el 27 de julio, de acuerdo con la evaluación de cada distrito.

En el caso de La Paz, el Ministerio informó que la Dirección Departamental de Educación confirmará este viernes 17 de julio la fecha oficial del retorno a clases, luego de analizar los informes epidemiológicos y las condiciones climáticas del departamento.

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