¿Qué pasó con el dólar oficial esta semana? Este fue el movimiento del 13 al 17 de julio

El dólar oficial registró un incremento gradual durante la semana del 13 al 17 de julio, alcanzando los Bs 10,75 al cierre del período, según la actualización difundida este viernes por el Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con los datos oficiales, la cotización evolucionó desde Bs 10,40 hasta Bs 10,75, reflejando una tendencia ascendente de 35 centavos durante los últimos cinco días hábiles.

Evolución del Tipo de Cambio Oficial (TCO):

Lunes 13 de julio: Bs 10,40

Martes 14 de julio: Bs 10,50

Miércoles 15 de julio: Bs 10,70

Jueves 16 de julio: Bs 10,75

Viernes 17 de julio: Bs 10,75

El comportamiento corresponde a la tercera semana de vigencia del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, implementado por el Gobierno el pasado 29 de junio, cuando dejó de aplicarse el esquema de tipo de cambio fijo que se mantuvo durante quince años con una cotización de Bs 6,96 por dólar. En la primera jornada del nuevo sistema, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) fue establecido en Bs 9,73.

La transición fue autorizada mediante la Resolución Ministerial N.º 245, que faculta al Banco Central de Bolivia a ejecutar el nuevo mecanismo cambiario.

El ente emisor informó que el Tipo de Cambio Oficial será publicado cada día hábil a las 20:00, tomando como referencia el promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas reportadas por las entidades del sistema financiero.

Con este mecanismo, el valor oficial del dólar deja de responder a una cotización fija y pasa a determinarse de acuerdo con el comportamiento diario del mercado cambiario.

Según el Gobierno, la adopción del tipo de cambio flexible busca fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

Asimismo, el BCB explicó que el valor referencial de venta se obtiene a partir del valor referencial de compra, al que se adicionan las comisiones por las transferencias de moneda extranjera al exterior y por los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en la bóveda de la entidad.

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